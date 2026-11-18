Der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück übt scharfe Kritik am Haushalt 2027 und warnt vor weiteren Verlusten. Er fordert eine neue Fortschrittserzählung für die SPD.

Die Frage nach der richtigen strategischen Ausrichtung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ( SPD) stand am Dienstagabend im Mittelpunkt der ZDF-Talkshow " Markus Lanz". Im Zentrum der Diskussion befand sich der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, der sich zu den aktuellen innerparteilichen Entwicklungen und der künftigen Rolle seiner Partei äußerte. Die Sendung diente als Bühne für die Debatte um den Parteivorsitz und die Zukunftsfähigkeit der SPD in der aktuellen politischen Landschaft.

Steinbrück distanziert sich von Parteikampf

Peer Steinbrück lehnte es strikt ab, sich in den Wettbewerb zwischen den mutmaßlichen Kandidaten Lars Klingbeil und Hubertus Heil einzumischen. Auf die direkte Frage des Moderators Markus Lanz hin, wer seiner Meinung nach besser für den Vorsitz geeignet sei, antwortete Steinbrück klar: Er werte die beiden Kontrahenten gar nicht. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, die SPD insgesamt sichtbarer in der Öffentlichkeit zu machen, anstatt interne Machtkämpfe zu kommentieren.

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Trotz seiner Neutralität ließen sich subtile Hinweise auf seine Präferenzen erkennen. Steinbrück hob hervor, dass die Position als Finanzminister und Vizekanzler immense Anforderungen stelle, denen Lars Klingbeil currently bewältigen müsse. Er betonte, dass diese Belastungen sichtbar seien. Gleichzeitig wandte er sich gegen die weit verbreitete Kritik an Hubertus Heil und lobte dessen Loyalität sowie sein konzeptionelles Buch zur Zukunft der SPD.

Konfrontation mit Kerstin Münstermann

Der Ton in der Sendung verschärfte sich, als Kerstin Münstermann, Parlamentsleiterin der "Rheinischen Post", den Journalisten Florian Flade und Peer Steinbrück abwechselnd zur Sprache brachte. Münstermann warf Hubertus Heil eine fehlgeleitete Sozialpolitik sowie das Verwenden politischer Plattitüden vor. Sie beklagte zudem, dass sich zahlreiche qualifizierte Kandidaten für den Parteivorsitz wie der Teufel vor dem Weihwasser drücken würden.

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Diese Kritik am Personenkult stieß bei Peer Steinbrück auf heftigen Widerstand. Er empörte sich über den negativen Unterton der Diskussion und warf Münstermann vor, stets das Negative in den Vordergrund zu stellen. Steinbrück erklärte, dass er nicht an dieser Art von "Bashing" teilnehme und dass ihn die bloße Fokussierung auf Personen nicht interessiere. Er bezeichnete diesen Teil des deutschen Journalismus als nicht seinen Erwartungen entsprechend und wies den Vorwurf zurück, keinen anderen Beitrag zu leisten.

Forderung nach Reformen statt Status Quo

Nach dieser hitzigen Debatte lenkte Markus Lanz ein und lenkte den Fokus der Diskussion weg von den Personen hin zu den inhaltlichen Strategien der Partei. Peer Steinbrück nutzte diese Wende, um eine klare Botschaft zu übermitteln: Die SPD müsse sich als genuine Fortschrittspartei neu aufstellen, um nicht weiter marginalisiert zu werden. Er betonte, dass ohne diese Kraft des Wandels die Zukunft des Unternehmens gefährdet sei.

Als Antwort auf die Frage, welches "Zauberwort" für den Wiederaufstieg der SPD nötig sei, verwies Steinbrück auf den Begriff der Reformen. Er kritisierte scharf, dass die aktuelle Bundesregierung es nicht schaffe, diese notwendigen Reformen umzusetzen. Dieses Versagen sei das direkte Ergebnis eines stagnierenden Kurses, der der Partei schaden würde.

Scharfe Kritik am Haushalt 2027

Peer Steinbrück übte in der Sendung erstaunlich deutliche Kritik am Bundeshaushalt für das Jahr 2027. Obwohl er betonte, dass der Haushalt nicht ausschließlich die Verantwortung von Lars Klingbeil darstelle, sondern der gesamten Regierung, äußerte er erhebliche Vorbehalte. Diese Kritik zielte indirekt auf seinen Parteifreund und aktuellen Finanzminister ab, obwohl Steinbrück die institutionelle Verantwortung der Koalition hervorhob.

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Der ehemalige Finanzminister warnte davor, dass ein Scheitern der umsetzungsfähigen Reformen zu noch alarmierenderen Ergebnissen bei der nächsten Bundestagswahl führen wird als die vorherige Wahl bereits gezeigt hat. Er nannte Transferleistungen wie das Elterngeld als Beispiele für den Handlungsbedarf. Die Botschaft war eindeutig: Ohne konsequente Haushalts- und Sozialpolitik verliert die SPD an Glaubwürdigkeit und Wählerstimmen.