Peer To Peer Network launchiert Enterprise-Werbefunktion mit MobiCard 1.8 und gewinnt Santana Construction Services als Neukunden

Peer To Peer Network, Inc. (PTOP) hat die neue Enterprise-Werbefunktion in MobiCard 1.8 vorgestellt und Santana Construction Services als Enterprise-Kunden gewonnen. Die Plattform erweitert ihr Angebot um eine Feed-Funktion, mit der Unternehmen ihr Marketing und ihre Kommunikation im Netzwerk fördern können. Diese Entwicklung unterstreicht die Strategie, MobiCard als vielseitige digitale Networking- und Engagement-Plattform für verschiedene Branchen zu etablieren.

Peer To Peer Network , Inc. (OTC: PTOP ), Entwickler der digitalen Networking -Plattform MobiCard, hat die Aufnahme von Santana Construction Services LLC als Enterprise -Kunde für MobiCard 1.8 bekanntgegeben.

Dieser Schritt unterstreicht die Wachstumsstrategie des Unternehmens im Enterprise-Segment und zeigt die zunehmende Diversifizierung der Plattform über verschiedene Branchen hinweg. Neben Unternehmen aus Immobilien und Luftfahrt wird nun auch die Baubranche durch Santana Construction Services repräsentiert, was die Vielseitigkeit von MobiCard als Networking- und Kommunikationslösung für unterschiedliche Geschäftsbereiche demonstriert. Eine zentrale Neuerung in MobiCard 1.8 ist die Einführung einer Enterprise-Werbefunktion. Organisationen können über die integrierte Feed-Funktion Unternehmensupdates, Werbeinhalte, Produkte, Dienstleistungen, Stellenangebote und sonstige Mitteilungen direkt im MobiCard-Ökosystem verbreiten.

Durch die Bezahlung eines Enterprise-Accounts wird es möglich, diese Inhalte prominent im Feed zu platzieren und häufiger zu verteilen, wodurch die Sichtbarkeit gegenüber bestehenden und potenziellen Kunden gesteigert werden soll. Das Management von Peer To Peer Network ist überzeugt, dass diese Werbefunktion eine starke Gelegenheit für Unternehmen darstellt, ihre Reichweite zu erhöhen und gleichzeitig ihre Zielgruppen im Netzwerk zu engageiren. Das Unternehmen setzt darauf, dass Netzwerkeffekte eine Schlüsselrolle für das zukünftige Wachstum der Plattform spielen.

Wenn Nutzer ihre MobiCard-Profile mit Kunden, Lieferanten, Partnern, Freunden und Geschäftskontakten teilen, werden zusätzliche Nutzer auf die Plattform aufmerksam. Jede neue Verbindung hat das Potenzial, die Bekanntheit von MobiCard zu steigern und eine breitere Adoption sowohl im Consumer- als auch im Enterprise-Bereich zu fördern. Santana Construction Services, ein im US-Bundesstaat Maryland ansässiges Bauunternehmen, wird MobiCard nutzen, um das professionelle Networking zu verbessern, die Kommunikation zu optimieren und die Interaktion mit Kunden, Lieferanten, Subunternehmern und Empfehlungspartnern zu fördern.

Nicholis Santana, CEO von Santana Construction Services, betont: "Die Bauwirtschaft ist ein auf Beziehungen basierendes Geschäft. Jedes Projekt erfordert Kommunikation zwischen Kunden, Auftragnehmern, Lieferanten und Empfehlungsquellen. Wir glauben, dass MobiCard eine innovative Möglichkeit bietet, diese Interaktionen zu vereinfachen und gleichzeitig unserem Team eine professionelle digitale Identität zu verleihen.

" Joshua Sodaitis, Chairman und CEO von Peer To Peer Network, ergänzt: "Jeder neue Enterprise-Kunde validiert unsere Vision für die Plattform. Wir haben MobiCard entwickelt, um viel mehr als nur eine digitale Visitenkarte zu sein. Wir glauben, dass es sich zu einer digitalen Networking- und Engagement-Plattform entwickelt, die in nahezu jeder Branche eingesetzt werden kann.

" Besonders spannend sei die Kombination aus digitalem Networking und Content-Distribution in MobiCard 1.8. Unternehmen könnten nun ihre Dienstleistungen direkt über die Plattform bewerben und gleichzeitig ihr professionelles Netzwerk erweitern. Jede geteilte Karte schaffe eine weitere Gelegenheit für jemanden, MobiCard zu entdecken. Die aktuellen Unternehmensabschlüsse dienten als Testfälle, um die Funktionalität zu perfektionieren und mögliche Fehler zu beheben, bevor die Skalierung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten forciert wird.

Nach einem erfolgreichen Rollout der Enterprise-Konten plant das Unternehmen, weitere Features einzuführen, die Organisationen bei modernem Networking, Kommunikation und digitaler Identität unterstützen. Es werde eine kurze Pause eingelegt, um eventuelle Unzulänglichkeiten in der 1.8-Version zu beheben, bevor neue Enterprise-Kunden akquiriert werden. Ein enger Zusammenhang zum Unternehmen bestehe dadurch, dass der CEO von Santana Construction Services auch Teil des Tech-Teams von MobiCard ist, was ihn zum idealen Early Adopter mache.

Solche Pilotprojekte helfen, das Geschäftsmodell zu validieren, wertvolles Feedback zu sammeln und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass es vorübergehend Verzögerungen im Apple App Store Review-Prozess gab. Die Anwendung wird derzeit erneut eingereicht, und eine Veröffentlichung der neuen Apps in sowohl dem Apple App Store als auch Google Play wird für die nächste Woche erwartet.

Joshua Sodaitis betont abschließend: "Ich bin besonders begeistert von dieser Version, weil MobiCard 1.8 nicht nur ein Update ist, sondern eine signifikante Evolution der Plattform. Die Benutzererfahrung wurde dramatisch verbessert, die Oberfläche ist intuitiver und die Gesamtfunktionalität ist deutlich leistungsfähiger.

" Durch die kontinuierliche Erweiterung des Enterprise-Kundenstamms, die Einführung von Werbefunktionen und die Optimierung der Plattformpositioniert sich Peer To Peer Network, Inc. als Anbieter einer vielseitigen digitalen Networking-Lösung, die sowohl für Einzelpersonen als auch für Organisationen verschiedener Branchen relevant ist. Die Kombination aus digitaler Visitenkarte, Feed-basiertem Content-Marketing und Netzwerkeffekten soll die langfristige Adoption und Verbreitung von MobiCard vorantreiben





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