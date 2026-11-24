Brüssel will mehr Geld. Beim Ausgeben aber schaut die EU-Kommission weg: Milliarden für Entwicklungshilfe, aber schlampige Buchführung, zu wenig Kontrolle und kaum Wirkungsnachweise. Der EU-Rechnungshof hat jetzt mit Brüssel abgerechnet.

Brüssel will mehr Geld. Beim Ausgeben aber schaut die EU-Kommission weg: Milliarden für Entwicklungshilfe, aber schlampige Buchführung, zu wenig Kontrolle und kaum Wirkungsnachweise. Der EU-Rechnungshof hat jetzt mit Brüssel abgerechnet.

Das FOCUS Briefing von Tanit Koch und Thomas Tuma. Kompakt die wichtigsten Informationen aus Politik, Wirtschaft und Wissen ab jetzt werktags immer um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mitten in die hakeligen Brüsseler Haushaltsverhandlungen platzte gestern ein Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs. Er beleuchtet die EU-Entwicklungshilfe, die gemeinsam mit Partnerorganisationen abgewickelt wird.

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Wäre ich Ursula von der Leyen, die von den solventen EU-Mitgliedstaaten doch so gern 40 Prozent mehr Budget erhielte, hätte ich mir danach einen Schnaps gegönnt. Aber erstmal zum Positiven: Die EU-Kommission habe „eine gut funktionierende Struktur“ für die Verwaltung langfristiger Partnerschaften mit dutzenden Organisationen geschaffen. Zwischen 2021 und 2027 sind so rund 16,5 Milliarden Euro vorgesehen, vor allem für Sub-Sahara-Afrika. Beim Weiterlesen wundern sich dann sogar Bilanzkosmetiker: Die Kommission habe „keinen Überblick darüber, was mit dem Geld erreicht wird“.

Gut, kennt man ja von zu Hause. Elternfrage: „Was ist mit dem Geld?

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“ Antwort: „Weg. “ – „Wofür? “ – „Ausgegeben halt. “ Klassische Kameralistik.

Brüssel verlasse sich auf Selbstauskünfte statt Kontrolle, so die Prüfer nach ihren Stichproben. Von Verschwendung oder Betrug ist keine Rede. Doch allein der Anschein, dass niemand genau hinschaut, ist katastrophal. Beispiel Uganda: Der Sanierungsaufwand eines bestehenden Wasserversorgungsnetzes wurde „ohne weitere Angaben in einer einzigen Zeile dargestellt“.

Aufgeschlüsselte Kosten? Fehlanzeige. Partnerorganisationen können zudem bis zu sieben Prozent des Projektetats zusätzlich für indirekte Kosten wie Verwaltung abrechnen. Offenbar beantragen viele „systematisch den Höchstsatz“ – und „die Kommission akzeptiert diesen im Allgemeinen ohne schriftliche Nachweise“.

Auch berücksichtigten EU-Stellen „die Rechenschaftspflicht und das Kosten-Nutzen-Verhältnis – zwei zentrale Grundsätze einer wirtschaftlichen Haushaltsführung – nicht in angemessener Weise.

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“ Also keine Ahnung, wer wofür gerade steht und ob der Aufwand lohnt. Und schließlich seien „eingehende und umfangreiche Überprüfungen“ – etwa bei der mit den Vereinten Nationen geschlossenen Vereinbarung – „kaum möglich“. Anders ausgedrückt: Wir wissen nicht nur nicht, was mit dem Geld genau passiert – wir haben auch dafür gesorgt, dass wir es nicht erfahren. Darum, so das Fazit, sei weitgehend unklar, welche Partner effizient mit dem Steuerzahlergeld arbeiteten – und welche nicht.

Das wiederum wirft einen Schatten auf die, denen nichts vorzuwerfen ist. Ich selber denke bei Entwicklungshilfe nicht reflexhaft an Radwege in Peru. Sondern an das World Food Programme, das 2014/2015 um einige 100 Millionen Dollar bettelte – weil Lebensmittel für in die Nachbarstaaten geflüchtete Syrer ausgingen. Dem nicht ganz mittellosen Saudi-Arabien war das egal.

Auch Deutschland sparte damals am falschen Ende. Die Folgen sind bekannt. Entwicklungshilfe kann Krisen lindern und sogar Vorteile für die eigene Wirtschaft bringen. Doch das Zauberwort lautet: überprüfbar.

Wer also mehr Geld will, sollte erst einmal belegen, was das bisherige bewirkt. Das FOCUS Briefing von Tanit Koch und Thomas Tuma. Kompakt die wichtigsten Informationen aus Politik, Wirtschaft und Wissen ab jetzt werktags immer um 6 Uhr in Ihrem Postfach.