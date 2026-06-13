Peinliches WM-Shooting: Harry Kane in Unterwäsche abgelichtet

Ein Video des englischen Nationalteams sorgt für Spott, weil Kapitän Harry Kane im Umkleidezimmer in Unterwäsche zu sehen ist. Der Diebstahl eines Team-Transporters gibt zusätzlich Stoff für Witze.

In den sozialen Netzwerken sorgt ein Video der englischen Nationalmannschaft für Hohn und Spott. Der englische Fußballverband veröffentlichte Aufnahmen vom offiziellen Fotoshooting für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika und zeigte dabei Kapitän Harry Kane in Unterwäsche.

Der Stürmer war beim Umziehen erwischt worden, als er sich für die Teamaufnahmen vorbereitete. Der Clip sollte einen Blick hinter die Kulissen gewähren, doch die Fans reagierten mit Spott und Kritik. Auf der Plattform X häufen sich Kommentare, die die Veröffentlichung als peinlich bezeichnen. Ein Nutzer fragte: Welcher Social-Media-Admin hat entschieden, Harry in Unterwäsche zu posten?

Andere spotteten, dass England derzeit sowohl ausgelacht als auch bestohlen werde. Die Situation erhält zusätzliche Brisanz durch einen Diebstahl, der sich am Freitag ereignete. Unbekannte Täter hatten einen Team-Transporter gestohlen, der mit Trainingsausrüstung beladen war. In den sozialen Medien machte ein Scherz die Runde, dass auch Kane betroffen gewesen sei - die Diebe hätten angeblich seine Shorts gestohlen.

Der Verband selbst hatte bereits Maßnahmen ergriffen, um den Vorfall zu untersuchen. Die Spieler waren trotz des Zwischenfalls gut gelaunt, als sie für das Shooting posierten. Sie trugen zunächst Trainingsanzüge und wechselten dann in repräsentative Kleidung: schwarze Hosen, Poloshirts und Jacken. Auch Trainer Thomas Tuchel war Teil der Aktion und ließ sich gemeinsam mit seinen Profis ablichten.

Die Three Lions treten in der Gruppe L der WM 2026 an und müssen sich gegen starke Gegner wie Kroatien, Ghana und Panama behaupten. Ihr erstes Spiel bestreitet England am Mittwoch. Die Mannschaft hofft, die Negativschlagzeilen schnell hinter sich zu lassen und sich auf das Turnier zu konzentrieren. Trainer Tuchel zeigte sich optimistisch, betonte jedoch, dass die Vorbereitung durch die unerwarteten Vorfälle erschwert werde.

Die Fans sind gespannt, ob die Mannschaft die sportlichen Erwartungen erfüllen kann. Der Wirbel um das Video zeigt einmal mehr, wie genau die Öffentlichkeit das Verhalten der Nationalspieler beobachtet. Mit etwas Glück werden bald wieder die sportlichen Leistungen im Mittelpunkt stehen





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