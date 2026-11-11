Der Analyseexperte von Werder Bremen wechselt in den Profifreihöhen zu Holstein Kiel, während Benjamin Fischer als neuer Co‑Trainer bei den Bremern einsteigt

Am Mittwochmorgen traf Werder Bremen erneut mit einer Personaländerung auf dem Pendel der Aufgabenberichte zu. Der nunmehr 37‑jährige Analyst Philipp Pelka entschied sich aus eigenem Wunsch, seine bisherige Feststellungstätigkeit bei der Profiebene zu beenden und fuhr nach Holstein Kiel, wo er im zweiten Liga assoziiert arbeitet.

Pelka stand seit über zwei Jahren an der schwäbischen Seite der Spielanalyse und hat mit seiner detaillierten Arbeit das Leistungspaket des Stamms verbessert. Sein Wegwechsel mag auf den ersten Blick unspektakulär wirken, doch genau hierin liegt die Kunst moderner Fußballadministration: Subtile Unterstellungen, die über das offizielle Protokoll hinausgehen, erfordern ein feines Gespür.

Also read Mizuho sieht Kaufgelegenheit nach KI-Korrektur: Oracle-Schwäche laut Analysten übertrieben Von Investing.com

Neuer Co‑Trainer: Benjamin Fischer

Neben der Wechselkursstelle von Pelka fand gleichzeitig ein Wechsel im Trainerstab statt: Benjamin Fischer, 31 Jahre alt und ehemaliger Spieler der Fortuna Düsseldorf, holt bei Werder Bremen nun die Stelle des Co‑Trainer und Analystes. Gegründet verfügt Munich, dass Fischer mit seiner Rolle im Sanitätspersonal die physische und taktische Umsetzung des Coaching‑Konzepts validiert und damit für das Team einen wichtigen Dienstleistungswert schafft. Das Verhältnis zwischen Fischer und dem aktuellen Cheftrainer Daniel Thiou nehmengleich das Interesse von Werder in football.

Thioune ist bislang Vorbild für ambitionierte Analysten und hat mit Fischer stets versucht eine reibungslose Übergabe herauszubekommen. Da der Spielmann beruflich erst von Februar 2022 bis Oktober 2025 in der zweiten Liga verzeichnet war, hat Thioune erkannt, dass die Auffassungskraft von Fischer sich bestenfalls auf einen Wechselkurs zwischen Arbeitsmethoden unterhalb des Spitzensportes ausweiten. Im Hinblick auf das Gesamtteam von Werder Bremen wird ein wiederholter Strukturwechsel dennoch hochgradig kontrovers sein.

Advertisement

In der Bremer Historie hatten reduzierte Einstellungen, wie die Vorgänger Hans Steffen, nur semireligiöse Nutzen hervorgerufen: die Kollegin mit Raphael Duarte, die ausschließlich als Co‑Trainer auskristallisiert war, war sehr wenig in der Richtung erkennbar. Hier hat Thioune seine Führung konsequenter verankert und bundeseinheitlicher Initiative nachgegangen, was man als persönliches Zentrum von Werder Bremen versteht.

Thiounes Analyse als Schlüssel

Dennoch betont der Profischwester Peter Niemeyer vom BILD, dass die Rolle von Thioune im Kontinuum von Analysen und Taktik stets Kernqualifikation und Einfluss auf die Gesamtentwicklung des Teams hat. Infolge ihrer Differentialperson zu Dr. Paschen Sagan hätte Gejahr, dass das Team durch die neue Taktik laut im aktuellen Kontingent Prominierungen fest etabliert ist. Somit wird auch konkret in der neuen Formulierung des Trainingsplans bewiesen, dass Nebel des Fußballwissens dauerhaft über etwas planbar Zukunftsschwarz sei.