Die Pelletpreise sind nach oben geklettert. Wie Sie günstige Pellethändler finden und nicht auf Betrüger hereinfallen, erklärt Finanztip.

mit Pellets betreibt, muss für die nächste Lieferung wohl mehr einplanen als vor einem Jahr. Im Oktober 2026 kostete eine Tonne Holzpellets laut dem Deutschen Pelletinstitut bei einer Abnahme von sechs Tonnen im bundesweiten Durchschnitt rund 465 Euro.

Ein Jahr zuvor waren es noch rund 366 Euro. Das entspricht einem Preisanstieg von knapp 27 Prozent. Bei fünf Tonnen macht das rechnerisch fast 500 Euro Mehrkosten aus. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.

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Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Nicht nur die allgemeinen Marktpreise sind gestiegen, auch zwischen einzelnen Händlern gibt es teils erhebliche Unterschiede. Der Geldratgeber Finanztip hat im September 2026 vier Vergleichsportale anhand von zwölf Testprofilen untersucht. Der Vergleich zeigt: Bei einer Bestellung von fünf Tonnen Pellets lagen zwischen dem günstigsten und dem teuersten Händlerangebot auf demselben Vergleichsportal bis zu 536 Euro.