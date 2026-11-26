Die Pelletspreise sind so hoch wie lange nicht. Wer sparen will, kann online Preise vergleichen. Doch Finanztip empfiehlt nur einen Anbieter.

Die Pelletspreise sind so hoch wie lange nicht. Wer sparen will, kann online Preise vergleichen. Doch Finanztip empfiehlt nur einen Anbieter.im Keller stehen hat, muss für die nächste Lieferung wohl mehr einplanen als vor einem Jahr.

Im Oktober 2026 kostete eine Tonne Holzpellets laut dem Deutschen Pelletinstitut bei einer Abnahme von sechs Tonnen im bundesweiten Durchschnitt rund 465 Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch rund 366 Euro. Das entspricht einem Preisanstieg von knapp 27 Prozent. Bei fünf Tonnen macht das rechnerisch fast 500 Euro Mehrkosten aus.

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