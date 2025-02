Pence Warnt vor Meinungsfreiheit-Bedrohung in Europa

Der US-Vizepräsident Mike Pence warnte in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer angeblichen Bedrohung der Meinungsfreiheit in Europa. Er bemängelte den Umgang mit Ausspruch in Schweden und Rumänien als Beweis dafür. Pence forderte die europäischen Staaten dazu auf, auch populistische Parteien in den Dialog einzubeziehen.

Viele Beobachter erwarteten die Rede von US-Vizepräsident Mike Pence mit Spannung. Zumindest in Bezug auf die Außen- und Sicherheitspolitik war sie jedoch eher langweilig. Es fiel kaum ein Wort zur Ukraine und den aktuellen geopolitischen Herausforderungen. Stattdessen hielt Pence den Europäern eine Standpauke über Meinungsfreiheit . Er betonte, dass es die europäischen Demokratien „noch stärker“ mache, wenn es den Bürgern erlaubt sei, „ihre Meinung auszudrücken“.

Pence begründete seinen Vorwurf eines Angriffs auf die Meinungsfreiheit in Europa mit mehreren Beispielen – unter anderem ein Anfang Februar ergangenes Gerichtsurteil eines Gerichts in Schweden, mit dem ein Exil-Iraker wegen der Verbrennung des Korans wegen „Hetze gegen eine ethnische Gruppe“ verurteilt worden war. Mehrfach bezog sich Pence zudem auf die Annullierung der im November abgehaltenen Präsidentenwahl in Rumänien wegen des Verdachts auf Einmischung durch Russland.Ob das nun dafür spricht, dass in Europa generell die Meinungsfreiheit wie in autoritären Regimen bedroht ist, steht auf einem anderen Blatt. Andere Meinungen auszuhalten, dafür warb Pence in seiner Rede. „In Washington ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Und unter der Führung von Donald Trump werden wir vielleicht nicht Ihrer Meinung sein, aber wir werden dafür kämpfen, Ihr Recht zu verteidigen, diese Meinungen öffentlich zu äußern, ob wir damit einverstanden sind oder nicht.“ Pence erklärte zudem, dass er die AfD, das Bündnis von Sahra Wagenknecht und die Linke auf der Münchner Konferenz vermisse. Nicht überraschend, dass der US-Vizepräsident die europäischen Staaten zudem zu mehr Offenheit auch gegenüber „populistischen Parteien“ aufforderte: „Wenn Menschen, wenn politische Führer einen wichtigen Teil der Wählerschaft vertreten, ist es unsere Pflicht, zumindest am Dialog mit ihnen teilzunehmen.“ Wahrscheinlich fiel ihm bei dieser Gelegenheit auch ein Mitstreiter in seiner Regierung ein, der zuletzt vehement für eine Regierungsbeteiligung der AfD in Deutschland geworben hat.Vance beendete seinen Auftritt mit einem eigenwilligen Vergleich. „Wenn die amerikanische Demokratie Greta Thunbergs Beschuldigungen überlebt hat, dann bin ich mir ganz sicher, dass die deutsche Demokratie Elon Musk überleben wird“, sagte er. Aus welcher politischen Richtung das Lob für seine Rede kam, überrascht derweil auch nicht: „Exzellente Rede“, schrieb AfD-Co-Chefin Alice Weidel auf der Plattform X auf Englisch.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Meinungsfreiheit Mike Pence Europa Afd Donald Trump

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Vizepräsident Vance wirft Europa Unterdrückung der Meinungsfreiheit vorUS-Vizepräsident Vance hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz den europäischen Staaten eine Unterdrückung der Meinungsfreiheit vorgeworfen. Dieser demokratische Grundwert scheine auf dem Rückzug zu sein, sagte Vance.

Weiterlesen »

Vance wirft Europa Einschränkung der Meinungsfreiheit vorUS-Vizepräsident Vance kritisierte auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Europa. Er sieht dies als größere Gefahr als äußere Akteure und warnte vor einem Rückzug von demokratischen Grundwerten. Vance bemängelte unter anderem ein schwedisches Gerichtsurteil gegen einen Exil-Iraker wegen Koran-Verbrennung sowie die annullierte Präsidentenwahl in Rumänien.

Weiterlesen »

Europa League 2024/2025: News, Ergebnisse & alle Infos zur Europa LeagueAlles zur Europa League! News, Ergebnisse, Spielpläne, Europa League-Liveticker, Videos, Bilder & Tabellen. Hier zur Europa League!

Weiterlesen »

ChatGPT-Chef warnt vor Bedrohung durch KISam Altman, der CEO von OpenAI, warnt vor den potenziellen Gefahren der rasanten Entwicklung der KI und fordert einen neuen „Gesellschaftsvertrag“, um die Auswirkungen der Technologie auf die Gesellschaft zu regulieren.

Weiterlesen »

Ricarda Lang: Mir drohen sie mit Mord - Musks Meinungsfreiheit ist gefährlichWas für eine Welt wollen Elon Musk und Mark Zuckerberg eigentlich, fragt die ehemalige Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. Sie wollen machtlose Staaten und weniger Freiheit für alle, meint sie in ihrer Kolumne für FOCUS online und sagt, warum der Weg in eine globale 'Broligarchie' ein gefährlicher Irrweg ist.

Weiterlesen »

„Statt Meinungsfreiheit gibt es Maulkorb“: Aichacher Friedrich Pürner denkt über Austritt bei BSW nachSieben Wochen Turbo-Wahlkampf zur Bundestagswahl

Weiterlesen »