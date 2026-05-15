Pendler zwischen Schwerin und Hamburg können endlich wieder Züge nutzen

Nach der Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Schwerin und Hamburg können Pendler endlich wieder Züge nutzen. Der Zugverkehr soll am 14. Juni wieder rollen.

Die Zeit der magentafarbenen Ersatzbusse ist für die Pendler aus der Region zwischen Schwerin und Hamburg zu Ende. Nach der Generalsanierung der Bahnstrecke fuhr heute Morgen der erste Regionalexpress.

Nach gut neun Monaten können viele Pendler zwischen Schwerin und Hamburg aufatmen: Auf der Bahnstrecke sollen endlich wieder Züge fahren. Nach der Generalsanierung wird laut Deutscher Bahn der Zugverkehr wieder aufgenommen. Der erste Personenzug - ein Regionalexpress der Linie RE1 - werde um 3.54 Uhr von Schwerin nach Hamburg fahren, teilte ein Bahnsprecher mit. Damit sind viele Pendler nicht mehr auf die magentafarbenen Busse des Ersatzverkehrs angewiesen.

Durchgängig von Rostock nach Hamburg Da die Strecke zwischen Schwerin und Hamburg wieder offen ist, ist es auch wieder möglich, ohne Umstieg von Rostock nach Hamburg zu fahren. Neben den Regionalzügen werden laut Fahrplan auch drei ICE- beziehungsweise IC-Züge je Richtung verkehren. Der Zugverkehr auf der gesamten Strecke zwischen Berlin und Hamburg soll am 14. Juni wieder rollen.

Die Oberleitung zwischen Hagenow und Berlin ist laut Bahn bereits teilweise wieder eingeschaltet. Es fänden erste Probefahrten statt, erklärte ein Sprecher. Längere Sperrung wegen Frost und Schnee Die Bahnstrecke war Anfang August 2025 für die Generalsanierung gesperrt worden - zunächst für neun Monate bis Ende April. Im März hatte die Deutsche Bahn eine Verlängerung um sechs Wochen bekannt gegeben und die Verzögerung mit dem strengen Winter begründet.

Die 280 Kilometer lange Strecke zwischen Hamburg und Berlin führt durch fünf Bundesländer und ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in Deutschland mit täglich rund 30.000 Fahrgästen im Fernverkehr und insgesamt 470 Zügen pro Tag. Die Strecke nach Schwerin zweigt in Hagenow Land ab.

Bahn mahnt zur Vorsicht an den Gleisanlagen Mit der schrittweisen Wiederinbetriebnahme der Strecke kehre der reguläre Bahnbetrieb auf die Gleise zurück, so der Bahnsprecher: 'Wir bitten daher dringend, die Gleisanlagen nicht zu betreten sowie Bahnübergänge und Absperrungen unbedingt zu respektieren!





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