Penélope Cruz: Langeweile ist "Ideen" - Eltern sollten ihre Kinder nicht vor Langeweile bewahren

Die Schauspielerin Penélope Cruz spricht in einem Interview über die Bedeutung von Langeweile und die Auswirkungen von Social Media auf die Jugend. Cruz betont, dass Langeweile für sie "Ideen" ist und ihre Kinder bis zum Alter von 14 Jahren keine Handynutzung erlauben soll. Cruz erinnert sich an ihre eigene Kindheit und betont, dass Langeweile für sie "Ideen" war und dass Eltern ihre Kinder nicht vor Langeweile bewahren sollten.

Langeweile ? Da greift die Mehrheit der Menschen gern zum Handy, um sich abzulenken. Nicht so Hollywood-Star Penélope Cruz (52). Aus Langeweile entstehen ihrer Ansicht nach " Ideen ".

Deshalb erlaubt sie ihren Kindern erst ab 14 Uhr die Handynutzung. Mit dem spanischen Schauspieler Javier Bardem (57) hat sie zwei Kinder, Sohn Leonardo (15) und Tochter Luna (12). Statt im Rampenlicht wachsen die Teenager fernab vom Hollywood-Trubel in Madrid auf. Mit konsequenten Regeln.

Cruz: "Keine Handys bis 14 Uhr, und ich halte mich wirklich daran.

" Ihre Kinder hält das Paar strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Sie sollen bodenständig aufwachsen. Und eben auch mal Langeweile haben. So wieselbst, als sie klein war.

Sie erinnert sich: "Als ob uns als Kindern nicht erlaubt gewesen wäre, uns zu langweilen. Es war kein Drama, 'oh, du langweilst dich', denn daraus entstanden wahrscheinlich deine besten Ideen. Und ich weiß nicht, wie eine Gesellschaft auf diese Vorstellung kommt, dass Kinder und Jugendliche in Panik geraten, wenn sie sich langweilen. Als Elternteil sollte man sich immer daran erinnern, dass es in Wirklichkeit eine gute Sache ist, sich zu langweilen.





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