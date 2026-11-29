Ben Kindel von den Pittsburgh Penguins bekam offiziell eine Vorlage gutgeschrieben, nachdem der Puck an seinem Po abprallte. Das Detail zum kuriosen NHL-Moment.

Ben Kindel von den Pittsburgh Penguins hat in der NHL eine historische und ungewöhnliche Statistikmarke erreicht. Der Spieler erhielt offiziell eine Vorlage (Assist), nachdem der Puck an seinem Gesäß abprallte und direkt zu seinem Mitspieler gelangte. Diese statistische Zuordnung gilt als ein seltenes Vorkommnis in der Geschichte der Liga.

Kurioser Vorlagenmoment im Spielverlauf

Der entscheidende Vorfall ereignete sich während des Spiels der Pittsburgh Penguins gegen die Toronto Maple Leafs. Ben Kindel stand dabei im Bereich des gegnerischen Tors, als ein Schuss des Superstars Sidney Crosby ihn traf. Die Scheibe prallte von Kindels Hinterteil ab und landete unweigerlich bei Tommy Novak. Novak nutzte die Chance und versenkte den Puck im Tor, wodurch er den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Dieser Treffer fand nur 51 Sekunden vor dem regulären Spielende statt.

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Die Reaktion auf das Ereignis zeigte sich deutlich in der Statistik. Trotz der unbeabsichtigten Natur der Ballabgabe wurde Ben Kindel der Scorerpunkt offiziell gutgeschrieben. Sidney Crosby, der den Schuss abgegeben hatte, wurde ebenfalls als Vorlagengeber gelistet. Es gab keine andere Möglichkeit, diesen Punkt zuzuordnen, da der Puck durch den Körperkontakt in eine direkte Torgefahr verwandelt wurde. Die NHL-Regeln lassen hier Spielern die Anerkennung, wenn sie den Puck aktiv oder indirekt am Tor beteiligt haben.

Reaktionen und statistische Einordnung

Die unmittelbare Reaktion der Teamkollegen zeigte eine humorvolle Note. Tommy Novak, der eigentliche Torschütze, verpasste Ben Kindel während des Jubels beinahe einen Aufwärtshaken mit der linken Faust. Dieser Moment wurde als Zeichen der Kameradschaft und des Staunens über das unerwartete Geschehen gewertet. Kindel selbst hatte während des Vorfalls Schmerzen erlitten, doch das Glück des Erfolgs wiegte dies bald auf.

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Die offizielle Bestätigung durch die NHL-Statistik unterstreicht die Einmaligkeit des Moments. Ben Kindel ist ein Rookie, der im Jahr 2025 von den Pittsburgh Penguins an elfter Stelle gedraftet wurde. Seine statistische Bilanz umfasst diese Saison fünf Tore und neun Vorlagen in insgesamt 23 Spielen. Die Zuordnung des Assists verändert seine persönliche Statistik positiv, auch wenn der Moment eher zufällig als geplant war.

Ausblick und Tabellenkonstellation

Trotz des siegreichen 3:2-Endstandes läuft die Saison für die Pittsburgh Penguins nicht rund. Das Team kämpft um die Playoff-Plätze und hat aktuell einen Rückstand von elf Punkten. Diese Distanz macht die verbleibenden Spiele umso wichtiger für die Qualifikation. Die Konkurrenz in der Atlantic Division ist hart, und jeder Punkt zählt, um den Anschluss zu nicht verlieren.

Auch der Gegner Toronto Maple Leafs befindet sich in einer schwierigen Phase. Das Team spielt eine enttäuschende Saison und liegt in der Atlantic Division auf dem vorletzten Platz. Die Spannungen im Verband sind somit auf beiden Seiten hoch. Für die Pittsburgh Penguins bleibt die Aufgabe, die Form zu stabilisieren und Punkte zu sammeln, um die direkte Qualifikation für die Postseason zu sichern.

Weitere NHL-Veranstaltungen im Überblick

Ein Blick auf die Tabellenspitze der Atlantic Division zeigt eine andere Realität. Die Ottawa Senators führen die Division an und werden vom deutschen Starspieler Tim Stützle angeführt. Stützle spielt eine herausragende Rolle für sein Team und ist ein fester Bestandteil der Spitzenmannschaft. Seine Präsenz ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Senators in der aktuellen Saison.

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Für Fans, die diese Dynamik live erleben möchten, bietet sich am Montag eine gute Gelegenheit. Die Ottawa Senators treten beim Monday Night Game gegen die Nashville Predators an. Das Spiel beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit. Interessierte Zuschauer können die Partie im Free-TV beim Sender Nitro verfolgen. Dies gibt Einblicke in den Kampf um die Plätze an der Tabellenspitze.