Penny setzt auf KI gegen Warteschlangen an der Kasse

Der Discounter Penny will künftig mit Künstlicher Intelligenz (KI) Warteschlangen an der Kasse reduzieren. Ein neues System erkennt automatisch Warteschlangen und informiert das Personal. Das System wurde bereits in ersten Filialen getestet und analysiert keine Gesichter, sondern abstrahierte Körperformen.

Wer kennt es nicht? Feierabend, schnell noch einkaufen - und dann stockt alles an der Kasse . Genau dieses Problem will Discounter Penny künftig mit Künstlicher Intelligenz (KI) entschärfen.

Die Rewe-Tochter führt ein neues System ein, das Warteschlangen automatisch erkennt und das Personal informiert. Das System, intern 'Kundenwarteschlangenzählung' (KWS) genannt, wurde bereits vor rund einem Jahr in ersten Filialen getestet. Deckenkameras überwachen dabei den Kassenbereich. Gerade lange Wartezeiten sorgen bei vielen Kunden schnell für Frust.

Besonders jüngere Menschen reagieren laut Handelsexperten zunehmend sensibel auf Verzögerungen.

'15 Sekunden - länger darf es beim reinen Bezahlvorgang an der Kasse gerade bei der tempoverwöhnten jungen Generation nicht dauern', sagt eine Expertin des Deutschen Zukunftsinstituts. Die KI empfiehlt dem Personal dann, eine weitere Kasse zu öffnen. Nach Informationen der BILD erhalten Mitarbeiter Hinweise direkt auf dem Kassenbildschirm. Laut Penny analysiert die Technik keine Gesichter.

Stattdessen erkennt die Software abstrahierte Körperformen - sogenannte 'Skelette' - und zählt damit Personen im Kassenbereich. Besonders hilfreich sei das in Märkten, in denen Regale oder andere Einbauten die Sicht auf die Kassen erschweren.

'Alle Daten werden direkt im Markt lokal verarbeitet und verlassen die Filiale nicht', erklärt Lukas Fömpe, Projektleiter bei Rewe Digital. Eine Überwachung oder Leistungsbewertung der Beschäftigten sei ausdrücklich nicht vorgesehen. Immer mehr Handelsketten testen inzwischen intelligente Kassensysteme. Kameras erkennen Obst, Gemüse oder Backwaren automatisch, sodass Kunden keine Artikelnummern mehr eingeben müssen.

Registriert das System ungewöhnliche Vorgänge - etwa nicht gescannte Produkte -, wird die Kassenaufsicht informiert. Auch Kameras und Sensoren erkennen leere Regale oder falsch platzierte Produkte. Mitarbeiter erhalten automatisch Hinweise, wenn Ware nachgefüllt werden muss.

Zudem experimentieren Händler seit Jahren mit digitalen Preisschildern. Künftig könnten Preise dynamisch angepasst werden - etwa bei frischen Lebensmitteln kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Auch hinter den Kulissen unterstützt KI bereits den Handel: Supermärkte analysieren Einkaufszeiten, Wetterdaten oder Feiertage, um Personal effizienter einzuplanen. Ziel ist es, Stoßzeiten besser abzudecken und gleichzeitig unnötige Kosten in ruhigeren Phasen zu vermeiden





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