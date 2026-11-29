Moderne Geräte brauchen USB-Anschlüsse, klassische Haushaltsgeräte normale Steckplätze – beides unter einen Hut zu bringen, ist oft nervig. Penny...

Moderne Geräte brauchen USB-Anschlüsse, klassische Haushaltsgeräte normale Steckplätze – beides unter einen Hut zu bringen, ist oft nervig. Penny hat die Lösung. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. bietet Penny zwei praktische Lösungen für das Steckdosenproblem an: eine Steckdosenleiste mit drei Schuko-Steckplätzen, USB-A- und USB-C-Anschluss sowie ein passendes USB-C-Kabel für 7,99 Euro. Alternativ gibt es einen kompakten Steckdosenwürfel für 12,99 Euro. Beide Varianten sind in drei Farben erhältlich.

Advertisement

Die Steckdosenleiste kombiniert klassische Schuko-Steckplätze mit modernen USB-Anschlüssen und bringt das passende USB-C-Kabel direkt mit. Der große An- und Ausschalter ermöglicht es, alle angeschlossenen Geräte mit einem Handgriff vom Netz zu trennen – praktisch für den Stand-by-Verzicht. Der kompakte Steckdosenwürfel eignet sich besonders für enge Bereiche, etwa hinter dem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch. Die drei Schuko-Steckplätze bieten Platz für Kaffeemaschine, Schreibtischlampe oder Laptop-Netzteil.