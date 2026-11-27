Penny hat bald Küchengeräte im Angebot, die perfekt zusammenpassen.

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Ab dem 3. Dezember gibt es bei Penny einen Toaster und einen Wasserkocher der Marke Bergner für jeweils 14,99 Euro. Beide Geräte sind wahlweise in auffälligem Rosa oder klassischem Schwarz erhältlich. Bevor ihr zu Penny eilt, solltet ihr im Prospekt nachschauen, ob die Küchenhelfer auch bei euch verfügbar sind.

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So sehen sie aus:Der Toaster röstet mit 930 Watt und sechs Bräunungsgraden zuverlässig das Frühstücksbrot. Eine Krümelschublade erleichtert die Reinigung. Der Wasserkocher fasst 1,7 Liter und heizt mit maximal 2.200 Watt zügig auf. Ein Knopfdruck öffnet den Deckel bequem, während ein abnehmbarer Filter Kalkrückstände zuverlässig fernhält.