Pensionierter Priester verliert 255.000 Euro an Prostituierte

Ein bayerischer Geistlicher geriet durch eine Beziehung zu einer Prostituierten in den finanziellen Ruin. Die Frau soll ihn mit erfundenen Krankheitsgeschichten und heimlichen Nacktfotos um insgesamt 255.000 Euro gebracht haben. Zwei weitere Männer sind ebenfalls betroffen.

Ein pensionierter Priester aus Bayern geriet durch eine langjährige Beziehung zu einer Prostituierte n in eine tiefe finanzielle Krise. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren überwies er ihr insgesamt 255.000 Euro, die er durch erfundene Krankheitsgeschichten und emotionale Erpressung verlor.

Die 30-jährige Frau, die ihn 2016 in einem Würzburger Club kennenlernte, soll ihm ab 2022 als Prostituierte gedient haben. Während dieser Zeit erzählte sie ihm von einer angeblichen Leukämie und forderte immer wieder Geld für nicht existierende Krebsbehandlungen. Der Geistliche erklärte vor Gericht, er habe sich aus Zuneigung, Mitleid und dem Wunsch nach Nähe an die Frau gebunden, wobei das Mitleid überwog. Nachdem 2025 seine drei Lebensversicherungen aufgelöst und das Geld aufgebraucht war, wollte er den Kontakt abbrechen.

Die Frau habe ihn jedoch weiter unter Druck gesetzt und damit gedroht, alles öffentlich zu machen, insbesondere mit heimlich aufgenommenen Nacktfotos. Um dies zu verhindern, zahlte er verzweifelt Schweigegeld, um eine Veröffentlichung sowie die Entdeckung durch sein Bistum zu vermeiden. Zusätzlich zu dem Priester wurden zwei weitere Männer genannt, die die Angeklagte ebenfalls in einem Saunaclub kennengelernt haben sollen und ihr hohe Geldsummen gezahlt haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, mit dieser Masche insgesamt knapp 350.000 Euro von den drei Männern erpresst zu haben. Der Fall zeigt, wie emotionale Abhängigkeit und Manipulation zu erheblichem finanziellen Schaden führen können, und wirft gleichzeitig Fragen nach dem Schutz von Persönlichkeitsrechten und der Verantwortung in solchen Beziehungsgeflechten auf. Die Gerichtsverhandlung bleibt abzuwarten, ob und in welchem Ausmaß die Taten strafrechtlich geahndet werden





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