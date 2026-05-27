Das kanadische Unternehmen Western Star Resources Inc. startet ein modernes Explorationsprogramm auf seinem historischen Wolfram-Projekt in Nevada. Das Ziel ist es, den wahren Umfang dieses gigantischen Wolframsystems zu entschlüsseln und neue Bohrziele zu erkennen.

Pentagon , Chinaschock , Milliardenummernprogramme und ein möglicher Bohr-Run im Sommer 2026: Wird diese Aktie jetzt entdeckt? - ADVERTORIAL / WERBUNG - Im Auftrag von Western Star Resources Inc. (WKN: A408R6) - Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende dieses Beitrags.

- Tomahawks, Patriot-Raketen, bunkerbrechende Bomben: Der Iran-Krieg verschlingt amerikanische Waffensysteme in einem Tempo, das selbst das Pentagon nicht vorausgesehen hat. Doch während US-Zerstörer im Persischen Golf eine Salve nach der anderen abfeuern, wächst in Washington ein anderes, viel grundsätzlicheres Problem heran: Sein Name ist Wolfram. Englisch: Tungsten. Ein Metall, von dem die meisten Privatanleger noch nie etwas gehört haben - und das genau deshalb gerade zu einer der spannendsten Rohstoff-Stories der nächsten Jahre werden könnte.

Die USA stehen vor einem strategischen Rohstoffproblem. Während des Krieges gegen den Iran setzen die Streitkräfte fortgeschrittene Waffensysteme wie Tomahawk-Marschflugkörper, Patriot-Abwehrraketen und Precision-Strike-Raketen in großem Umfang ein. Für die Produktion von Ersatz wird Wolfram benötigt - ein Metall, dessen Förderung und Verarbeitung weltweit von China dominiert wird. Auf Importe angewiesene USA genau hier kommt ein kleines kanadisches Unternehmen ins Spiel.

Western Star Resources Inc. (WKN: A408R6 | ISIN: CA95960L2003) startet jetzt das erste moderne Explorationsprogramm auf seinem historischen Wolfram-Projekt in Nevada. Genau in dem Moment, in dem Washington den Rohstoff zur Frage der nationalen Sicherheit erklärt. Fast 70 Jahre lag die historische Mine Mission Cross im Dornröschenschlaf - jetzt wird sie von bekannt gegeben, dass es sein bahnbrechendes Feldprogramm 2026 auf dem Wolfram-Molybdän-Projekt White Star starten wird.

Mit hochauflösenden, drohnengestützten Magnetometer-Vermessungen aus der Luft und flächendeckenden geochemischen Bodenproben wird der verborgene Skarn Komplex im Untergrund von Elko County nun komplett durchleuchtet. Das Ziel ist glasklar und hocheffizient: Während die Genehmigungen für die Bohrungen bereits parallel laufen, schafft das Team um CEO Blake Morgan einen integrierten Überblick in Distriktgröße, der den wahren, gigantischen Umfang dieses Wolframsystems entschlüsseln soll.

Das gesamte Areal wird mittels hochauflösender, drohnengestützter Magnetometer-Vermessungen und lückenloser geochemischer Bodenproben komplett durchleuchtet, um die genaue Signatur der alten Abbaustätten zu knacken. Glänzt nicht nur durch seine hervorragende Erreichbarkeit - nur rund neun Meilen südwestlich der geschichtsträchtigen Stadt Jarbidge im Elko County (Nevada) -, sondern vor allem durch seine absolute Traumlage!

Das Projekt befindet sich mitten im Herzen des Charleston Mining Districts und grenzt damit direkt an den Jarbidge Mining District, wo Western Star Resources bereits mit dem Vorzeigeprojekt Wolframprojekt White Star mit dem Gebiet der geplanten drohnengestützten Magnetometermessung, dem geplanten Raster der Bodenprobenahmen und den historischen Abbaustätten. Quelle: Diese unmittelbare Nähe ist ein absoluter Volltreffer und sichert dem Unternehmen unschlagbare strategische Trümpfe! Durch den gemeinsamen Straßenzugang und eine perfekt konsolidierte Logistik profitiert Western Star von massiven Effizienzvorteilen.

Das Beste daran: Beide Projekte lassen sich im Rahmen eines einzigen, hocheffizienten Programms in echter Die Region ist in der Rohstoffwelt ohnehin als absoluter Hotspot für kapitale Wolframvorkommen bekannt. Die Geologen des Unternehmens sind daher hochgradig optimistisch, dass die beiden Konzessionen in der Tiefe zu einem einzigen, gigantischen und zusammenhängenden Wolfram-Molybdän-Skarnkomplex verschmelzen. Hier wird ganz klar das Fundament für einen neuen US-Rohstoff-Giganten gelegt!

Das Konzessionsgebiet White Star umgibt einen dokumentierten ehemaligen Produktionsbetrieb in einem Wolframrevier, der noch nie anhand moderner geophysikalischer oder systematischer geochemischer Verfahren bewertet wurde. Unser Plan ist einfach: Wir absolvieren eine hochauflösende drohnengestützte Flugvermessung der Magnetfeldstärke über dem Konzessionsgebiet und führen geochemische Bodenprobenahmen zur Abgrenzung des wahren Umfangs des Wolframsystems auf dem Konzessionsgebiet durch. Damit sollen Datensätze erhoben werden, die bohrbereite Ziele erkennen lassen.

Die Bearbeitung dieses Projekts parallel zu Rowland bietet unseren Aktionären einen einheitlichen, integrierten Überblick in Distriktgröße über die Bergbaureviere Jarbidge und Charleston. Schnallen Sie sich an, denn dieses Explorationsprogramm könnte die Karten im US-Rohstoffmarkt völlig neu mischen! Schauen wir uns zuerst an, warum dieser Rohstoff plötzlich in jedem Pentagon-Briefing auftauch





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