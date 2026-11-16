Schwere Vorwürfe nach tödlichem Drohnenangriff in Kuwait: Kritische Warnungen von General Donahue und Überlebenden wurden ignoriert, Hegseth blockierte Abfangdrohnen.

Die aktuelle militärische Führung des Pentagon und die Spitzen der US-Armee stehen im Zentrum schwerer Anschuldigungen nach einem tödlichen Drohnenangriff auf amerikanische Soldaten in Kuwait. Wie das US-Magazin The Atlantic berichtet, wurden mehrere Militärs, die zuvor Alarm geschlagen hatten, später entlassen oder in den vorzeitigen Ruhestand gedrängt, während die aktuelle Führung die Verantwortung abweist. Dies wirft ein düsteres Licht auf die Entscheidungsprozesse und die Sicherheitsvorkehrungen der US-Streitkräfte in einer kritischen Region kurz nach Kriegsbeginn.

Tödlicher Angriff in Kuwait und politische Folgen

Am 1. März 2026, kurz nach dem Beginn des Iran-Kriegs, traf eine Schahed-Drohne ein von US-Reservisten genutztes Gebäude in Kuwait. Bei diesem Angriff wurden sechs Soldaten getötet, darunter mehrere Angehörige der US-Nationalgarde. Der Vorfall markiert einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Sicherheitslage, da die Angriffe auf amerikanisches Personal in der Region zuvor als geringes Risiko eingestuft worden waren. Die hohe Zahl der Toten und die Tatsache, dass es sich um ein Wohn- und Arbeitsgebäude handelte, löste eine interne Krise im Pentagon aus.

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Im Dezember des Vorjahres, also vor dem Vorfall, wurde unter General Chris Donahue von in Wiesbaden stationierten US-Offizieren ein ausführlicher Bericht über Erkenntnisse aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine verfasst. Dieser Bericht warnte vor den Gefahren durch kostengünstige Drohnen und schlug vor, diese Gefahr durch eigene Abfangdrohnen zu bekämpfen. Ein weiterer, detaillierter Bericht dazu sei am 23. Februar übermittelt worden, wenige Wochen vor der Katastrophe in Kuwait.

Ignorierte Warnungen und Blockade durch Hegseth

Im Mittelpunkt der Kritik steht die Haltung von Verteidigungsminister Pete Hegseth, der den Einsatz ukrainischer Abfangdrohnen nicht unterstützt haben soll. Donahues Team hatte darauf gedrungen, US-Truppen im Nahen Osten mit diesen Systemen auszustatten, um der Bedrohung durch Schahed-Drohnen zu begegnen. Beteiligte Offiziere berichten, dass Bemühungen um diese Technologie systematisch behindert wurden. Wenn man im Pentagon die Ukraine erwähnte, wurde man laut Berichten, wenn man Glück hatte, nur mit einem höhnischen Blick bedacht.

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Die Konsequenzen für diejenigen, die die Warnungen aussprachen, waren hartherzig. General Donahue verlor im Sommer 2026 sein Kommando. Eine von ihm mitaufbaute experimentelle Drohneneinheit wurde wieder aufgelöst. Die offizielle Begründung lautete, man wolle wieder "zurück zu den Basics" gehen. Kritiker sehen darin jedoch die Beseitigung einer Einheit, die unbequeme Wahrheiten über die veralteten Abwehrsysteme aufgedeckt hatte.

Kampf um die Wahrheit: Major Ramsbottom und Kongress

Major Stephen Ramsbottom, der den Angriff auf Kuwait überlebte, dabei aber verwundet wurde, sieht die Vorgänge völlig anders. Er hat sich nun mit einer offiziellen Beschwerde an die Verteidigungsausschüsse beider Kongresskammern gewandt. Ramsbottom sprach von einem "taktischen Versagen" der Armee, ihrer Führung und seiner selbst. "Wir haben das einfach nicht gut geplant", sagte er und betonte, dass er mehrfach auf den fehlenden Schutz vor Luftangriffen hingewiesen habe.

Seiner Beschreibung nach wurde ihm entgegnet, man müsse sich um den Schutz keine Sorgen machen. Später sei ein System zur Drohnenabwehr in Aussicht gestellt worden, es sei jedoch nie in Kuwait angekommen. Diese Aussagen stehen im direkten Widerspruch zur offiziellen Linie des Pentagons, die eine überlegene Abwehrkapazität behauptet. Ramsbottoms Vorstoß zum Kongress könnte nun zu Anhörungen führen, die die internen Machtkämpfe und Sicherheitslücken offenlegen.

Effektivität der Abfangdrohnen und Pentagon-Linie

Pentagon-Sprecher Sean Parnell wies die Vorwürfe entschieden zurück und nannte es "widerlich", dem US-Militär mangelnde Vorbereitung auf den Krieg zu unterstellen. Er behauptete, die USA hätten im Nahen Osten angeblich den umfassendsten Luftabwehrschirm der Welt errichtet und verfügten über die besten offensiven und defensiven Fähigkeiten aller Nationen auf der Erde. Dennoch blieben Fragen nach der tatsächlichen Einsatzbereitschaft offen.

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Ob ukrainische Abfangdrohnen den Angriff auf Kuwait tatsächlich verhindert hätten, bleibt unklar, da die Bedrohungslage komplex war. In den Folgemonaten seien laut The Atlantic 13.000 Abfangdrohnen des Typs Merops in den Nahen Osten gebracht worden. Dennoch konnte nur eine einzige Schahed-Drohne abgeschossen werden. Ohne das in der Ukraine genutzte Sensornetz hätten die Merops ihre Ziele nicht finden und verfolgen können, was die Abhängigkeit von spezialisierter Technologie aufzeigt.

Pete Hegseth hatte nach dem Angriff die Fähigkeiten der amerikanischen Luftverteidigung hervorgehoben. Gelegentlich komme allerdings ein Geschoss durch, gab er zu. Diese admission untergräbt die vorherige Behauptung der absoluten Sicherheit. Die Ereignisse in Kuwait und die anschließende Säuberung der Führungsrieche um General Donahue deuten auf eine tiefgreifende Organisationskrise hin, die über die militärische Ebene hinausreicht und bis in die höchsten politischen Ebenen des Verteidigungsministeriums reicht.