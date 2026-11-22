US-Verteidigungsministerium stuft Beziehung zu Kanada neu ein. Informelle Kontakte werden eingeschränkt, um Verteidigungsziele zu sichern. Norad bleibt bestehen.

Das US-Verteidigungsministerium hat ein geheimes Memo verfasst, das die militärische Zusammenarbeit mit Kanada grundlegend neu ausrichtet. Ziel der Anordnung ist es, die Partnerschaft stärker an den konkreten US-Verteidigungszielen zu orientieren. Der republikanische Senator Mike Rounds machte die Existenz dieser internen Direktive am Wochenende während des jährlichen sicherheitspolitischen Gipfeltreffens " Halifax International Security Forum" in Kanada bekannt. Er betonte, dass die entsprechende Anordnung bereits vor einigen Monaten verfasst wurde und kürzlich in Kraft getreten ist.

Schärfere Kontrollen für US-Militärangehörige

Die neuen Richtlinien sehen vor, dass Angehörige des US-Verteidigungspersonals vor der Teilnahme an kanadischen Thinktanks, forensischen Foren oder ähnlichen informellen Veranstaltungen strikte Kontrollen unterliegen. Dies betrifft sowohl die informellen als auch die gesellschaftlichen Kontakte zwischen dem US-amerikanischen und dem kanadischen Militärpersonal. Die Maßnahme soll sicherstellen, dass jede Interaktion im Dienste konkreter US-Interessen steht. Senator Mike Rounds erklärte, das Pentagon wolle damit verhindern, dass US-Militärs in Kreisen agieren, die nicht direkt zum nationalen Verteidigungsnetzwerk gehören.

Also read US-Regierung gibt Bigfoot-Akten frei: Behörden suchten Kontakt

Pentagon betont strategische Prioritäten der USA

Pentagon-Sprecher Sean Parnell bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass das Verteidigungsministerium aktive Maßnahmen ergreift. Diese dienen dazu, sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit mit Kanada die US-Verteidigungsziele tatsächlich voranbringt. Washington räumt Möglichkeiten für bilaterale Kooperationen Vorrang ein, um die eigene Sicherheit zu stärken. Gleichzeitig wird betont, dass Kanada weiterhin dabei unterstützt wird, seine Verpflichtungen innerhalb der Nato zu erfüllen. Die Zusammenarbeit sei also nicht beendet, sondern werde gezielter gesteuert.

Klarstellung zu Norad und Nachrichtendienst

Sprecher Parnell fügte ausdrücklich hinzu, dass die neuen Einschränkungen die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich nicht berühren. Auch das binationale Norad-Kommando, das für die Überwachung und Verteidigung des nordamerikanischen Luftraums zuständig ist, bleibt von den neuen Regeln unberührt. Die Kooperation in der Nato-Struktur werde ebenfalls fortgesetzt. Die Maßnahme zielt somit spezifisch auf den Austausch in informellen akademischen oder strategischen Gremien ab, nicht auf die operative militärische Allianz.

Advertisement

Spannungen unter der Präsidentschaft von Donald Trump

Die aktuelle Kehrtwende findet vor dem Hintergrund angespannter Beziehungen statt. Kanadas Premierminister Mark Carney und US-Präsident Donald Trump zeigten am 19. November beim 33. Wirtschaftsgipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft nur begrenzt Einigkeit. In der zweiten Amtszeit von Donald Trump hat der US-Präsident Zölle auf kanadische Importe verhängt und die Verteidigungsausgaben Ottawas kritisiert. Zudem provozierte er seinen nördlichen Nachbarn wiederholt mit der Äußerung, Kanada könne zum 51. Bundesstaat der USA werden.

Reaktionen in Kanada und mediale Berichterstattung

Das kanadische Verteidigungsministerium erklärte auf Nachfrage, es wolle nicht über Medienberichte dieser Art spekulieren. Man verweise auf die lange Geschichte der Verteidigungszusammenarbeit, die auf einem gemeinsamen Engagement für den Schutz der kollektiven Sicherheit beruht. Kanadische Medien betrachten die möglichen Einschränkungen jedoch kritisch. Die einflussreiche Tageszeitung "The Globe and Mail" berichtet, dass kanadische Militärquellen Zweifel an der Wirksamkeit der neuen Regeln äußern. Zudem weist das Blatt darauf hin, dass die Regierung von Mark Carney vor der Veröffentlichung in den Medien keine Kenntnis von dem Memo hatte.