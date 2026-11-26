Präsident Trump wollte Nvidia-Chef Huang zurück an die Spitze des Unternehmens holen, Verteidigungsminister Hegseth wohl auch. Um die Rückkehr zu erzwingen, soll das Pentagon sogar überlegt haben, ein Gesetz aus dem Kalten Krieg anzuwenden.

Präsident Trump wollte Nvidia -Chef Huang zurück an die Spitze des Unternehmens holen, Verteidigungsminister Hegseth wohl auch. Um die Rückkehr zu erzwingen, soll das Pentagon sogar überlegt haben, ein Gesetz aus dem Kalten Krieg anzuwenden.

Das US-Verteidigungsministerium soll am Wochenende erwogen haben, den geschassten Tech-Boss Jensen Huang zurück an die Spitze von Nvidia zu hieven. Das berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf drei mit der Debatte vertraute Quellen. Dafür wollte das Pentagon offenbar das Wehrproduktionsgesetz von 1950 aktivieren. Überlegt worden war demnach, mithilfe des Gesetzes Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat auszuüben und ihn so zu zwingen, Huangs Rückkehr zu ermöglichen.

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Die Quellen der US-Zeitung beschreiben Gespräche zwischen Verteidigungsminister Pete Hegseth und seinem Vize Steve Feinberg. Dabei sei argumentiert worden, dass Nvidia für die Sicherheit des Landes zentral sei. Vor diesem Hintergrund sei auch der Einsatz des Wehrproduktionsgesetzes diskutiert worden, um so Huang wieder auf seinen Chefposten zu verhelfen. Das Gesetz erlaubt zwar keinen direkten Eingriff in die Personalpolitik von Unternehmen, hätte aber laut einer von der "Washington Post" befragten Regierungsquelle eine Möglichkeit geboten, Nvidias Produktion zu torpedieren.