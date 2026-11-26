Das Pentagon diskutiert die Wiedereinsetzung von Jensen Huang. Kritiker sehen Korruption. Trump und Hegseth halten die Entscheidung für strategisch notwendig.

Das US-Verteidigungsministerium, bekannt als Pentagon, weist Vorwürfe zurück, es wolle das Gesetz von 1950 zur Wiedereinsetzung von Jensen Huang nutzen. Dieses aus der Ära des Kalten Krieges stammende Regelwerk wurde von der Zeitung Washington Post herangezogen, um die aktuelle Entwicklung zu analysieren. Das Blatt beruft sich dabei auf drei mit den internen Beratungen vertraute Quellen. Im Fokus steht die Frage, wie weit die Exekutive gehen darf, um Schlüsselpositionen in der Technologiebranche zu besetzen.

Rechtliche Grundlagen des Gesetzes von 1950

Das Gesetz von 1950 gibt dem US-Präsidenten weitreichende Befugnisse, direkt in die Wirtschaft einzugreifen. In der Vergangenheit wurde diese legislative Grundlage bereits genutzt, um Unternehmen zur Produktion von Kriegsmaterial für das Militär zu verpflichten. Ebenso dienten diese Befugnisse der Bewältigung nationaler Notlagen. Eine Wiedereinsetzung eines Konzernchefs ist jedoch keine im Gesetz vorgesehene Standardmaßnahme. Die Auslegung dieser Lücke ist juristisch umstritten und markiert einen neuen Ansatz in der Regierungsführung.

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Kritik von Mitt Romney und politische Kontroversen

Der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hält die gesamte Argumentation der Administration für eine Farce. Er kritisiert scharf, dass die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) ohne regulierende Schutzmaßnahmen vorangetrieben wurde, um China einen Schritt voraus zu sein. Gleichzeitig wurden genau die Chips an China verkauft, die das Land benötigt, um technologisch aufzuholen. Romney unterstellt der Administration Profitgier und Korruption. Diese scharfe Rhetorik spiegelt die tiefe Spaltung wider, die die Technologiepolitik in der US-amerikanischen Gesellschaft verursacht hat.

Strategische Bedeutung von KI für das Militär

Verteidigungsminister Pete Hegseth und sein Stellvertreter Steve Feinberg diskutierten am Wochenende vor der Rückkehr von Jensen Huang über die möglichen Schritte. Das Pentagon und die US-Regierung unter Präsident Donald Trump sowie Vizepräsident JD Vance sehen künstliche Intelligenz als essenzielle Säule künftiger Militärstrategien. Hegseth forderte Anfang des Jahres in einer internen Mitteilung eine auf KI ausgerichtete Streitkraft. Er betonte, dass KI-gestützte Kriegsführung den Charakter militärischer Auseinandersetzungen im kommenden Jahrzehnt neu definieren wird.

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Führungsstruktur bei Nvidia und Marktreaktionen

Jensen Huang bekräftigte öffentlich, dass er den Chip-Konzern ohne designierten Nachfolger für ihn führen will. Nvidia habe ein Team aufgebaut, das keine klassische Nachfolgeplanung brauche, da das Unternehmen mit einem einzigartigen Geschäftsmodell agiere. Bei Nvidia berichten Dutzende Top-Manager direkt an Huang, was eine ungewöhnliche Führungsstruktur darstellt. Diese zentrale Position macht es schwieriger, ihn auf dem Chefposten zu ersetzen. Die komplexe Organisation schützt gleichzeitig seine Machtstellung.

Hintergrund des Rücktritts und wirtschaftliche Auswirkungen

Der Mitgründer von Nvidia musste Mitte November von seinem Chefposten zurücktreten, nachdem außereheliche Affären bekannt wurden. Eine dieser Affären war mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin verbunden. Auf Drängen von US-Präsident Trump wurde er am Montag wieder eingesetzt. Dies führte zu einem temporären enormen Anstieg des Aktienkurses, der seitdem wieder sank. Trump hält Nvidia-Aktien im Wert mehrerer Millionen Euro. Die Kursentwicklung ist zudem relevant für diverse Pensionsfonds und Rentenplanungen von Amerikanern.