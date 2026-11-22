„Ein nicht identifiziertes anomales Phänomen“: Das US-Verteidigungsministerium hat vier bislang nicht öffentlich zugängliche Videos freigegeben.

Die Videos sind Teil des Programms „Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters“ und wurden auf der Website des Pentagons veröffentlicht. Das geht aus den Angaben des Ministeriums hervor.

Es soll sich dabei allerdings lediglich um eine Auswahl von Aufnahmen des Programms handeln. Die Aufnahmen zeigen unterschiedliche Bewegungen: Ein Objekt bewegt sich von links nach rechts, ein anderes verschwindet nach etwa sechs Sekunden am oberen Bildrand. In einem weiteren Video sind Objekte zu sehen, die laut einem Militärbeobachter wahrscheinlich vom Typ SU-27 oder SU-35 sind. Eine weitere Beobachtung wurde im Einsatzbericht als „möglicherweise eine Rakete“ oder „möglicherweise ein Vogel“ beschrieben.betont, dass die Videobeschreibungen keine abschließende Bewertung der Vorfälle darstellen.

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Sie dienen ausschließlich Informationszwecken. Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte, dass das Ministerium und seine Partnerbehörden bereits an der nächsten Freigabe arbeiten. Weitere Dokumente würden schrittweise veröffentlicht.