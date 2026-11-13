Der Drittligist Rostocker FC tritt Samstag um 13 Uhr im Achtelfinale des Landespokals beim Verbandsligisten Penzliner SV an. Ein Weiterkommen gilt als selbstverständlich.

Am kommenden Samstag steht das Achtelfinale im Landespokal an, in dem der Drittligist Rostocker FC beim Verbandsligisten Penzliner SV gastiert. Das Spiel ist für 13 Uhr angesetzt und markiert die nächste Station in der Pokalkampagne der Hanseaten. Ein Ausscheiden der Profis aus Warnemünde wäre unter den aktuellen Rahmenbedingungen als große Sensation einzustufen.

Penzliner SV empfängt Rostocker FC im Landespokal

Während das Team aus der Mecklenburg-Vorpommern-Hauptstadt den nächsten Pokalerfolg anpeilt, präsentieren sich einige ihrer ehemaligen Profis international und in anderen deutschen Ligen in sehr unterschiedlichen Verfassungen. Die Leistungen der Ex-Rostocker oszillieren zwischen Erfolgserlebnissen und Frust darüber, dass kaum Spielpraxis gesammelt werden kann.

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Die Spannbreite reicht dabei von Tabellenführung in der österreichischen 2. Liga über Torerfolge in Schottland bis hin zu einer Statistik von null absolvierten Pflichtspielminuten für einen Spieler. Diese Diskrepanz verdeutlicht, wie unterschiedlich die karrieretechnischen Pfade der ehemaligen Akteure verlaufen sind.

Max Hagemoser sichert Abwehr bei Pastow

Der Torwart Max Hagemoser, der inzwischen für den SV Pastow aufläuft, hat sich stabil in der höchsten Mecklenburg-Vorpommern-Klasse etabliert. Er stand in acht Ligaspielen zwischen den Pfosten und konnte dabei in zwei Partien die Null halten. Mit seinem Klub belegt er als Tabellenzweiter der Verbandsliga eine direkte Aufstiegsplatzierung.

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Eine besondere Ehrung erlebte Hagemoser jüngst, als der SV Pastow im Niedersachsen-Derby einen verletzten Keeper ersetzen musste. Hagemoser sprang spontan ein und blieb in den rund 30 Spielminuten ohne Gegentor. Er bezeichnete die Situation als kein kognitives Problem und betonte seine Bereitschaft zur sofortigen Verfügbarkeit.

Felix Ruschke und Dario Gebuhr im Ausland

Felix Ruschke steht aktuell mit Blau-Weiß Linz an der Spitze der 2. Liga Österreichs. Der Linksverteidiger kam in dieser Saison zu sieben Einwechslungen und erzielte dabei ein Tor. Er trägt somit aktiv zur Tabellenführung seines Klubs bei und beweist internationale Tauglichkeit.

Auch Dario Gebuhr hat Erfahrung in einer deutschen Profiliga gesammelt. Der Defensivspieler absolvierte acht Einsätze für Eintracht Trier. Im Vergleich dazu lief Dominik Lanius siebenmal für den 1. FC Bocholt auf und markierte dabei einmal das gegnerische Tor. Beide Spieler beweisen Kontinuität im Spielbetrieb.

Tim Krohn und Lukas Kunze suchen Form

Einen schweren Stand hat Lukas Kunze. Der Mittelfeldspieler bei Arminia Bielefeld hat in der aktuellen Saison noch keine einzige Pflichtspielminute auf dem Platz gestanden. Der Mangel an Einsatzzeiten stellt für ihn eine besondere Hürde dar, um die notwendige Spielform zu halten.

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Tim Krohn präsentiert sich beim 1. FC Bocholt in der Regionalliga gefährliger. In 13 Spielen erzielte er vier Tore und bereitete ein weiteres vor. Im Vergleich dazu hatte ein Spieler mit zehn Einsätzen für den Karlsruher SC noch keine Treffer oder Vorlagen beigesteuert und kämpft daher um den ersten Durchbruch.

Ryan Naderi überzeugt in Schottland

Am erfolgreichsten schlägt sich aktuell Ryan Naderi. Der Angreifer für die Glasgow Rangers erzielte in elf Ligaspielen dieser Saison sechs Tore. Zusätzlich bereitete er vier weitere Treffer vor und ist damit ein wesentlicher Bestandteil der Offensive der Schotten.

Auch Albin Berisha trifft wieder. Nach seiner Rückkehr zum FC Ballkani erzielte der Stürmer bereits fünf Tore in der kosovarischen Superliga. Adrien Lebeau läuft hingegen für USL Dunkerque in der französischen Ligue 2 auf. In zehn Spielen traf er einmal und legte ein weiteres Tor auf, zeigt somit aber ebenfalls Einsatzwillen.