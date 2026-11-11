Pep Guardiola als US-Coach im Gespräch: Die Pochettino-Nachfolge in den USA

Der US-Verband soll Pep Guardiola als einen Top-Kandidaten sehen, falls Mauricio Pochettino zu Manchester United wechselt. Offen bleibt, ob der Spanier das Amt überhaupt annehmen würde.

Der US-Verband könnte vor einer Trainerentscheidung mit großer Strahlkraft stehen. Laut dem Bericht der Zeitung The Athletic soll Pep Guardiola (55) zu den Top-Kandidaten für das Amt des US-Nationalcoaches zählen. Auslöser ist ein möglicher Wechsel von Mauricio Pochettino, dem aktuellen US-Nationalcoach, zu Manchester United.

Pochettino gilt als Favorit auf die Nachfolge von Michael Carrick bei Manchester United, der laut Bericht kurz vor dem Aus steht. Sollte Pochettino tatsächlich nach England wechseln, müsste der US-Verband eine Lösung für den vakanten Posten finden.

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Guardiola wird im US-Auswahlverfahren diskutiert

Der US-Verband soll Guardiola für den Fall eines Pochettino-Wechsels zu einem seiner Top-Kandidaten machen. Das berichtet The Athletic unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Verbandes.

Innerhalb des US-Verbandes soll der Star-Trainer auf mehreren Ebenen des Auswahlverfahrens bereits als möglicher Kandidat diskutiert worden sein. Ob es zu einem konkreten Angebot kommt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

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Warum Guardiola als US-Trainer eine offene Frage bleibt

Ob Pep Guardiola bereit wäre, das Traineramt beim US-Team zu übernehmen, ist laut dem Bericht fraglich. Für den Spanier wäre es die erste Station als Nationaltrainer überhaupt.

Dazu kommt die sportliche Ausgangslage. Die USA gehören nicht zur Weltspitze und können bei großen Turnieren wohl kaum um Titel mitspielen, was einen Reiz für einen Trainer wie Guardiola deutlich schmälern könnte.

Während seiner Karriere hat Guardiola zahlreiche Weltstars trainiert, darunter Lionel Messi, Robert Lewandowski und Erling Haaland. Solche klangvollen Namen gibt es im US-Team nicht, was die Ausgangslage für den Spanier zusätzlich erschwert.

Guardiola lehnte den Italien-Job zu Jahresbeginn ab

Guardiola hatte bereits Anfang des Jahres den Posten als Italien-Trainer abgelehnt. Dies zeigt, dass der Spanier bei seiner nächsten Station offenbar sehr wählerisch ist.

Der Präsident des italienischen Fußballverbandes, Giovanni Malagò, äußerte sich damals gegenüber der Zeitung La Repubblica. Er bescheinigte Guardiola Ehrlichkeit und erklärte, der Spanier habe sich eine Auszeit genommen, auch aus familiären Gründen.

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Malagò betonte zudem, dass Guardiola, hätte er einen Job übernommen, diesen mit dem italienischen Verband gemacht hätte. Nach neun Jahren endete die Guardiola-Ära bei Manchester City in diesem Sommer, seitdem ist der Spanier ohne Job.

Zeitplan des US-Teams und Guardiolas Verbindung zu Amerika

Die nächsten Pflichtspiele der US-Nationalmannschaft stehen erst im März an. Guardiola könnte deshalb noch einige Monate länger pausieren, bevor er wieder ins Trainergeschäft einsteigt.

Auch die Verbindung des Spaniers zu den Vereinigten Staaten ist nicht neu. Nach seinem Abschied im Jahr 2012 lebte Guardiola während einer einjährigen Auszeit in New York.

Bei einer Pressekonferenz im Jahr 2024 schwärmte Guardiola von dem Land. Er sagte sinngemäß, die USA seien faszinierend, wenn es darum gehe, ein langfristiges Projekt aufzubauen und die Nationalmannschaft auf die nächste Stufe zu bringen.

Schon nach der WM 2022 soll es erstmals Kontakt zwischen dem US-Verband und Guardiola gegeben haben. Am Ende blieb dieser Versuch ohne Erfolg, weshalb die entscheidende Frage nun lautet, ob es diesmal klappt.