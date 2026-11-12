Pep Guardiola als US-Nationaltrainer? Top-Kandidat nach City-Aus

Pep Guardiola gilt als Favorit für das Traineramt der US-Nationalmannschaft. Der Ex-Coach von Manchester City könnte Mauricio Pochettino bereits zum März ablösen.

Pep Guardiola, der bisherige Star-Coach von Manchester City, wird möglicherweise schneller als erwartet wieder an der Seitenlinie stehen. Ursprünglich plante der 55-jährige Trainer nach dem Ende seiner Ära bei Manchester City im Sommer eine längere Auszeit. Aktuelle Informationen deuten jedoch darauf hin, dass er einer der Top-Kandidaten bei der Fußballföderation der USA ist, um die dortige Nationalmannschaft zu trainieren.

Kandidatur für die USA diskutiert

Wie das Medienhaus The Athletic berichtet, befindet sich Guardiola bereits im Auswahlprozess für den Job des US-Nationaltrainers. Innerhalb des US-Verbandes wurde der spanische Trainer auf mehreren Ebenen des Auswahlverfahrens als möglicher Nachfolger diskutiert. Derzeit ist Mauricio Pochettino noch als Trainer der US-Boys im Amt, wechselt aber offenbar innerhalb des Verbandes. Für ein Engagement von Guardiola als Nationaltrainer spricht, dass die nächsten Pflichtspiele der USA erst im März anstehen. Das bedeutet, dass Guardiola noch einige Monate länger pausieren könnte, bevor er wieder ins Trainergeschäft einsteigt.

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Vergangene Absagen und familiäre Gründe

Guardiola hat solche Angebote bereits in der Vergangenheit abgelehnt. Anfang des Jahres lehnte er den Job als Trainer der italienischen Nationalmannschaft ab. Giovanni Malago, der Präsident des italienischen Fußballverbandes, erklärte damals gegenüber La Repubblica, dass Guardiola ehrlich gewesen sei und sich eine Auszeit aus familiären Gründen genommen habe. Malago betonte jedoch, dass Guardiola im Falle einer Annahme den Job bei den Italienern ausgeübt hätte. Nach neun Jahren endete die Guardiola-Ära bei Manchester City im Sommer, was den Weg für neue Herausforderungen ebnete.

Historische Verbindung zu New York

Ein Faktor, der für ein Engagement in den USA spricht, ist die persönliche Erfahrung Guardiolas mit dem Land. Nach seinem Abschied von FC Barcelona im Jahr 2012 lebte er während einer einjährigen Auszeit in New York. Bei einer Pressekonferenz im Jahr 204 schwärmte Guardiola von dem Land. Er bezeichnete die USA als faszinierend, wenn es darum geht, ein langfristiges Projekt aufzubauen und die Nationalmannschaft auf die nächste Stufe zu bringen. Das Potenzial der USA sei angesichts der Bevölkerungszahl, der verschiedenen Sportarten und all dessen vorhanden.

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Zukünftige Schritte und Termine

Die Entscheidung über die künftige Richtung des US-Fußballs wird sich in den kommenden Monaten klären. Bereits nach der Weltmeisterschaft 2022 gab es erstmals Kontakt zwischen dem US-Verband und Guardiola, der jedoch ohne Erfolg blieb. Nun scheint sich die Situation geändert zu haben. Die US-Nationalmannschaft hat ihre nächsten Pflichtspiele erst im März, was Guardiola genug Zeit für eine sorgfältige Entscheidungsfindung gibt. Sollte der Deal zustande kommen, wäre Guardiola einer der erfolgreichsten Coaches, der jemals die USA trainieren würde.

Potenzial und Erwartungen

Die USA haben seit der Weltmeisterschaft 2022 an Kontinuität und Struktur verloren, was eine neue Führungspersönlichkeit erforderlich macht. Guardiola bringt nicht nur taktische Expertise mit, sondern auch eine große internationale Reichweite. Seine Fähigkeit, langfristige Projekte aufzubauen, wurde bereits bei Manchester City und anderen Stationen bewiesen. Die Kombination aus seiner Erfahrung und der Begeisterung für die USA könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Die Fans und Verantwortlichen hoffen nun, dass die Verhandlungen erfolgreich verlaufen und Guardiola die USA auf das nächste Level bringt.