Pep Guardiola and Mohamed Salah take emotional farewells in Premier League

Pep Guardiola and Mohamed Salah, two iconic figures in the Premier League, took emotional farewells in their last games. Guardiola, who never left his club, left after ten years, winning 20 trophies and shaping City into a dominant force in English football. Salah, who had a successful era with Liverpool, left after nine years, winning numerous titles and scoring 257 goals for the club. Both players left their marks on the Premier League and their respective clubs.

Am letzten Spieltag der Premier League nahmen zwei prägende Figuren der vergangenen Dekade Abschied. Für Pep Guardiola und Mohamed Salah wurde es emotional. Guardiola betrat den Rasen unter frenetischem Jubel, begleitet von einem riesigen Banner, das sein Konterfei zeigte und die Botschaft trug: ' Game Changer .

History Maker. City Forever.

' Hinter einem der Tore wurden katalanische Flaggen entrollt, während am anderen Ende des Stadions die neu benannte und erweiterte Tribüne 'Pep Guardiola Stand' in Betrieb genommen wurde. Bayern München hatte am Freitag bekannt gegeben, dass er den Verein verlassen wird – nach zehn Spielzeiten, in denen er 20 Trophäen gewann und City zur dominierenden Kraft im englischen Fußball formte. Die Krönung war der erste Champions-League-Titel für die Citiziens im Jahr 2023.

Salah bestritt sein letztes Spiel für den LFC, mit dem er unter Teammanagereine Ära mit allen großen Titeln geprägt hatte. Salah erzielte seit seinem Wechsel an die Anfield Road in neun Jahren 257 Tore für Liverpool, der Stürmer belegt damit in der ewigen Torschützenliste des Vereins den dritten Platz hinter Ian Rush (346) und Roger Hunt (285).

Salahs Abschied wurde bereits im März bekanntgegeben, nachdem er Reportern im Dezember gesagt hatte, dass sein Verhältnis zu Liverpools Trainer Arne Slot zerrüttet sei. Wie es für Salah nach der WM in wenigen Wochen weitergeht, ist noch offen





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