Pep Guardiola berichtet im Interview von den Schwierigkeiten nach dem FC Barcelona Wechsel und bestätigt sein gescheitertes Angebot an Neymar. Ein Blick zurück auf die Amtszeit.

Der ehemalige Trainer Pep Guardiola blickt in einem ausführlichen Rückblick auf seine Amtszeit beim FC Bayern München von 2013 bis 2016. In der YouTube-Sendung Romário TV des brasilianischen Fußball-Legenden Romário offenbart der 55-Jährige bisher unbesprochene Details aus seiner Zeit in München. Er beschreibt die psychologischen Hürden, die er nach seiner Verpflichtung von 2008 bis 2012 trainiertem FC Barcelona überwinden musste.

Schwierigkeiten nach dem Triple-Gewinn

Guardiola identifiziert den Abschied vom FC Barcelona und den Umzug nach Deutschland als die größte und schwierigste Herausforderung seiner Karriere in diesem Zeitraum. Seine Ankunft in der Bundesliga folgte direkt auf den Erfolg unter Jupp Heynckes, der mit den Bayern das Triple gewonnen hatte. Diese sportliche Dominanz erschwerte die Einführung seiner taktischen Konzepte erheblich. Die aktuelle Spielerschaft befand sich im Triumphmodus, was die Akzeptanz neuer Ideen zunächst blockierte.

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Der Trainer erklärt, dass es damals schwierig war, die Spieler von seinen neuen Methoden zu überzeugen. Dies lag nicht an mangelnder Bereitschaft der Athleten, sondern daran, dass sie gerade erst das Triple errungen hatten. Ein Wechsel der mentalen Ausrichtung war in dieser Phase kaum möglich, da das vorherige System als erfolgreich galt. Die Spieler sahen keinen zwingenden Bedarf für eine tiefgreifende Veränderung ihrer gewohnten Abläufe.

Rolle der Kapitän und Star-Unterstützung

Trotz der anfänglichen Skepsis im Kader spielten Schlüsselfiguren eine entscheidende Rolle bei der Etablierung der neuen Philosophie. Der damalige Kapitän Philipp Lahm half Guardiola enorm bei der Integration in die Mannschaft. Auch andere Star-Spieler wie Toni Kroos, Manuel Neuer und Thomas Müller standen an seiner Seite und unterstützten die taktischen Umstellungen aktiv.

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Diese vier Spieler fungierten als wichtige Lotsen im Team. Ihre Autorität und ihr Einfluss halfen dem Trainerstab, seine Ideen trotz der vorherigen Triumphe durchzusetzen. Ohne die Unterstützung von Lahm, Kroos, Neuer und Müller wäre der Übergang vermutlich deutlich chaotischer verlaufen. Guardiola würdigt ihre Hilfe als enorm und anerkennt ihre Schlüsselrolle in seiner ersten Saison.

Gescheiterter Transfer von Neymar nach Bayern

Ein weiterer Höhepunkt der Erzählung betrifft das Transfergeschehen im Sommer 2013. Guardiola bestätigt, dass er Neymar zu den Bayern locken wollte, als der Star-Spieler noch beim FC Barcelona unter Vertrag stand. Gerüchte um einen Wechsel des 34-Jährigen nach Barcelona waren damals weit verbreitet, doch der Transfer war noch nicht endgültig abgeschlossen.

Guardiola saß persönlich mit Neymar in einem Raum und versuchte, ihn von einem Wechsel zum FC Bayern zu überzeugen. Das Gespräch drehte sich kurz um Fußball, aber letztlich entschied sich Neymar für einen Wechsel zum FC Barcelona. Das Angebot der Münchner reichte nicht aus, um den Brasilianer von einem direkten Wechsel innerhalb der Liga abzuhalten. Dies unterstreicht die damalige Marktmacht Barcelonas und die Schwierigkeiten, einen Top-Star innerhalb Deutschlands zu verpflichten.

Zukunftspläne und Nationalmannschaft als Option

Obwohl ihn der Job beim FC Bayern enorm reizte, erklärte Guardiola später seinen Rücktritt. Er gab an, keine Kraft mehr für den nächsten großen Trainer-Job zu haben. Die emotionale und mentale Belastung der intensiven Saison und des notwendigen Umbaus hatten ihre Spuren hinterlassen. Eine sofortige Rückkehr auf die Trainerbank war zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen.

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Was die Zukunft betrifft, so sieht Guardiola das Amt als Nationaltrainer durchaus als eine Option für sich. Er bezeichnet dies als den nächsten Schritt in seiner Karriere. Eine Rückkehr in den Nationalteam-Bereich könnte ihm die Möglichkeit bieten, mit einem frischen Konzept zu starten, ohne den Druck eines bereits erfolgreichen Vereinsverbandes.