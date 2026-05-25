Pep Guardiola wurde bei den Feierlichkeiten seines Ex-Klubs in Manchester feierlich verabschiedet. Der Belgier Vincent Kompany war auch anwesend und brachte die Premier-League-Trophäe auf die Bühne. Die Feierlichkeiten umfassten auch die Verabschiedung von Kapitän Bernardo Silva und John Stones.

Der Trainer der Münchner, Pep Guardiola , wurde bei den Feierlichkeiten seines Ex-Klubs in Manchester feierlich verabschiedet. Als Anerkennung für seine Verdienste wurden etliche ehemalige Spieler eingeladen, darunter auch der Belgier Vincent Kompany .

Kompany stand zwischen 2008 und 2019 insgesamt elf Jahre bei den Skyblues unter Vertrag und war in der Saison 2017/18 sowie 2018/19 Kapitän des Guardiola-Teams. Stellvertretend für die Meistermannschaft von 2018 brachte Kompany die Premier-League-Trophäe auf die Bühne. Guardiola wurde von seinen ehemaligen Spielern und Tausenden Fans bejubelt, die sich in Manchester versammelt hatten. Die Feierlichkeiten umfassten auch die Verabschiedung von Kapitän Bernardo Silva und John Stones.

Zuvor hatte es eine Busparade gegeben, bei der auch die Frauen, die die Womens Super League (WSL) gewonnen haben, sowie erfolgreiche Jugendteams von Tausenden Fans bejubelt wurden. Guardiola dankte seinen Fans und sagte, dass er für den Rest seines Lebens immer einen Platz für sie in seinem Herzen haben werde. Die Feierlichkeiten waren ein Höhepunkt für die Saison und ein würdiges Abschied für den legendären Trainer.

Die Skyblues haben in den zehn Jahren von Guardiola 20 große Titel gewonnen, darunter zwei Premier-League-Meisterschaften und zwei FA-Cups. Die Feierlichkeiten waren auch ein Zeichen der Dankbarkeit gegenüber den Fans, die die Mannschaft während der Saison unterstützt haben. Der Trainer der Münchner wird sich in den kommenden Tagen auf seine neue Herausforderung vorbereiten, bevor er seine neue Mannschaft in der neuen Saison antreten wird





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