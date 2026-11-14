Pep Guardiola im Fokus: US-Nationalmannschaft verhandelt über Trainerposten

Berichten zufolge verhandelt die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft über eine Anstellung von Pep Guardiola als neuen Cheftrainer. Der Ex-Trainer von Manchester City gilt als Top-Kandidat für die Nachfolge von Mauricio Pochettino.

In den letzten Tagen haben sich die Spekulationen um eine mögliche Rückkehr von Pep Guardiola ins Trainergeschäft deutlich intensiviert, wobei die United States Soccer Federation (USSF) aktiv nach einem Nachfolger für den kurz vor der Vorstellung stehenden Mauricio Pochettino sucht.

Laut Berichten der britischen Sportzeitung TalkSport befinden sich die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, wobei konkrete Gespräche für die kommende Woche geplant sind. Die US-Nationalmannschaft befasst sich derzeit intensiv mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer, nachdem Michael Carrick die Position des Interimstrainers übernommen hat und nun ein langfristiger Nachfolger mit internationalem Renommee gesucht wird. Guardiola, der jüngst sein zehnjähriges Kapitel bei Manchester City beendet hat, gilt dabei als die absolute Wunschliste der US-Fußballführung.

Also read DFB-Nationalmannschaft: Szenarien für das Nations-League-Viertelfinale unter Julian K. Klopp

US-Fußballführung favorisiert Guardiola

Sowohl der US-Fußballboss JT Botton als auch Vizepräsident Oguchi Onyewu sollen den spanischen Erfolgscoach favorisieren. Zusätzlich wurde berichtet, dass auch Emma Hayes, die erfolgreiche Trainerin der US-Damen-Nationalmannschaft, in den Auswahlprozess eingebunden ist, um sicherzustellen, dass der neue Trainer sowohl strategisch als auch kulturell ins Team passt. Die Informationen deuten darauf hin, dass Guardiola prinzipiell offen für eine Herausforderung auf nationaler Ebene ist, was seinen ersten Job als Nationaltrainer bedeuten würde.

Obwohl das Interesse der US-amerikanischen Seite bisher noch nicht formell durch einen konkreten Vertrag untermauert wurde, wird erwartet, dass sich die Situation im nächsten Schritt drastisch verändern wird, sobald die ersten Verhandlungsrunden offiziell starten. Dies stellt eine enorme Chance für den US-Fußball dar, da Guardiola nicht nur taktisch brillant, sondern auch eine globale Marke im Fußball darstellt.

Advertisement

Seine Verfügbarkeit entsteht durch die Tatsache, dass er nach seinem Abschied von Manchester City eine Pause angekündigt hatte, aber noch keine endgültige Entscheidung über die Dauer getroffen hat. Die Frage bleibt nun, ob die finanzielle und sportliche Attraktivität des US-Projekts ausreicht, um die geplante Auszeit zu beenden und ihn direkt wieder an die Seitenlinie zu holen.

Guardiola vergangene Erfolge und aktuelle Lage

Es ist bekannt, dass Guardiola in seinen letzten Jahren bei Manchester City enorme Erfolge feierte, darunter sechs englische Meisterschaften und der historische Gewinn der Champions League im Jahr 2023. Seine Abgangsrede im Sommer betonte den Wunsch nach Ruhe, doch die Nachfrage im Trainermarkt bleibt hoch, was zeigt, dass er noch lange nicht als erledigt gilt. Die US-Verantwortlichen wissen um die Dringlichkeit, schnell zu handeln, da der Markt für Top-Trainer extrem umkämpft ist und sich die Stimmung schnell ändern kann.

Ein Engagement Guardiola würde nicht nur die sportliche Qualität der US-Nationalmannschaft massiv steigern, sondern auch das globale Interesse an der amerikanischen Elf sowie an der Major League Soccer weiter ankurbeln. Die medialen Berichte aus England legen nahe, dass die Kommunikationswege zwischen Manchester und der USSF bereits etabliert sind und die Grundlagen für eine mögliche Zusammenarbeit geschaffen wurden.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie lange die Pause tatsächlich dauern wird, da Guardiola zuvor betonte, Zeit für sich und seine Familie nehmen zu wollen. Eine Rückkehr nach nur viereinhalb Monaten würde einen schnellen Schritt von der Ruhe auf die hochkomplexe Bühne des internationalen Nationalmannschaftsfußballs bedeuten. Die US-Führung scheint jedoch bereit zu sein, dieses Risiko einzugehen, da sie in Guardiola den Schlüssel zum nächsten großen Erfolgssprung sieht.

Advertisement

Entscheidende Gespräche in der kommenden Woche

Neben der taktischen Expertise bringt Guardiola auch Erfahrung im Umgang mit großen Erwartungen und Medienpräsenz mit, was für das US-Team von Vorteil sein könnte. Die kommende Woche wird daher entscheidend sein, um zu sehen, ob diese Gespräche tatsächlich zu einem verbindlichen Angebot führen oder ob andere Faktoren eine Rolle spielen. Die Spannung ist groß, nicht nur in den USA, sondern auch in der europäischen Fußballszene, die einen ihrer stärksten Trainer potentiell für Monate oder sogar Jahre verlieren würde.

Letztlich hängt alles davon ab, ob Guardiola das Projekt US-Team als die richtige nächste Herausforderung in seiner Karriere betrachtet oder ob er seine Entscheidung vertagt.