Pep Guardiola blockiert Angebote aus Saudi-Arabien und führt in der laufenden Saison keine Gespräche. Der Trainer von Manchester City nutzt die Auszeit für Familie und Erholung.

Pep Guardiola bleibt nach zehn Jahren und einem Titelbestand von zwanzig Meisterschaften mit Manchester City im Ruhestand. Der 55-jährige Trainer hat seine Berater explizit angewiesen, konkrete Arbeitsangebote kategorisch abzulehnen, darunter Anfragen aus Saudi-Arabien. Guardiola wird in der aktuellen Saison weder mit einem Verein noch mit einem Nationalverband Verhandlungen führen.

Absage an saudische Vereine trotz konkreter Anfragen

Sein Berater Josep Maria Orobitg bestätigte gegenüber dem saudischen Sender Al-Riyadiya, dass in den vergangenen Tagen zahlreiche Anrufe und Vermittlungsversuche aus der Region eingegangen seien. Trotz dieser intensiven Interessenbekundungen habe Guardiola klare Ansagen gemacht und jede Möglichkeit eines Engagements in der Wüste ausgeschlossen. Die Funkstille bezüglich möglicher neuer Stationen hält an, bis die laufende Saison beendet ist.

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Familiäre Gründe und langfristige USA-Pläne

Die Entscheidung für eine Pause ist auch familiär begründet. Schon Anfang des Jahres hatte Guardiola das Angebot des italienischen Verbandes abgelehnt. Der damalige Verbandspräsident Giovanni Malagò würdigte diese Ehrlichkeit und betonte, dass Guardiola im Falle einer Annahme seine Karriere ohne Zweifel mit der italienischen Nationalmannschaft fortgeführt hätte. Aktuell steht der US-Verband auf der Liste der potenziellen Arbeitgeber.

Innerhalb der Strukturen des US-Verbandes wird Guardiola bereits als Top-Kandidat gehandelt. Dies geschah, nachdem Mauricio Pochettino die Stelle bei Manchester United übernommen hatte. Trotz der laufenden Auszeit zeigte Guardiola in einer Pressekonferenz im Jahr 2024 großes Interesse an der nordamerikanischen Sportkultur. Er lobte das Potenzial der USA aufgrund der Bevölkerungszahl und der Vielfalt der Sportarten für einen langfristigen Aufbau.

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Rückkehr erst nach der Sommerpause geplant

Die nächsten Pflichtspiele der amerikanischen Nationalmannschaft sind erst für den März terminiert. Diese zeitliche Distanz erlaubt es Guardiola, seine freie Zeit vollständig zu genießen, bevor er im Trainergeschäft zurückkehrt. Orobitg stellte fest, dass Pep seine zukünftigen Schritte erst nach der aktuellen Saison offiziell besprechen wird. Ein ähnliches Modell aus dem Jahr 2012, als er ein Jahr in New York lebte, könnte sich wiederholen, doch der Fokus liegt nun auf der Erholung.

Die Kombination aus der Ablehnung saudischer Angebote und dem Interesse der USA zeigt, dass Guardiola weiterhin der meistgesuchte Trainer der Welt ist. Seine klare Positionierung, erst nach der Pause über die Zukunft zu sprechen, gibt ihm die notwendige Freiheit, ohne Druck Entscheidungen zu treffen. Bis dahin wird keine weitere Information über seine nächste Station veröffentlicht.