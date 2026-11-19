Pep Guardiola lobt im Bundesliga-Magazin Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer. Die Wahl sei die beste, die es gibt, betont der Spanier.

Der frühere Rivale Pep Guardiola hat sich in einem Interview mit dem Bundesliga-Magazin in höchsten Tönen über Jürgen Klopp geäußert. Der Trainer von Manchester City, der 55 Jahre alt ist, schwärmt darin vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, der 59 Jahre alt ist, und dessen besonderen Fähigkeiten. Die Aussagen des ehemaligen Trainers des FC Barcelona stehen im Mittelpunkt des Gesprächs.

Guardiola bezeichnet Klopp nicht nur als erfolgreichen Trainer, sondern als Persönlichkeit, die den Fußball insgesamt besser macht. Laut dem Interview zählt der Spanier den Deutschen zu den besten Trainern im Fußball und beschreibt seine Bewunderung als kaum in Worte zu fassen.

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Guardiola lobt Klopps Spielidee und Persönlichkeit

Pep Guardiola hebt vor allem die Spielweise der Mannschaften von Jürgen Klopp hervor. Nach seinen Worten kämpfen die Spieler im Gegenpressing um jeden Ball, und ihr Direktspiel sei außergewöhnlich.

Wenn Guardiola die Teams von Jürgen Klopp spielen sieht, denkt er nach eigener Aussage oft an einen Satz, den er mit einem Ausruf wie Wow, was für ein Fußball beschreibt. Diese Begeisterung für die taktische Handschrift des Deutschen zieht sich durch das gesamte Gespräch.

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Klopp als Bundestrainer: Guardiola hält die Wahl für richtig

Guardiola sieht in der Entscheidung für Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer genau die richtige Lösung. Die Wahl des Deutschen bezeichnet er als die beste, die es gibt.

Der Spanier traut Klopp vor allem zu, mit seiner Persönlichkeit die Nationalmannschaft wieder zu alter Stärke zu führen. Nach Guardiolas Einschätzung reicht schon der Auftritt des Trainers in der Kabine, damit sich die Spieler an ihm orientieren.

Guardiola beschreibt dieses Bild so, dass die Profis den Raum betreten, Jürgen Klopp dort sehen und sich sagen, dass sie ihm folgen wollen. Damit verknüpft er seine Hoffnung auf einen neuen Aufschwung der Nationalelf unmittelbar mit der Ausstrahlung des neuen Bundestrainers.

Gemeinsame Duelle prägen die Freundschaft der Trainer

Pep Guardiola und Jürgen Klopp kennen sich aus zahlreichen direkten Duellen, die beide Trainer in den vergangenen Jahren ausgetragen haben. Schon während ihrer gemeinsamen Zeit in der Bundesliga standen sich die beiden gegenüber, später kämpften sie in der Premier League um Titel.

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Guardiola erinnert sich, dass er gefühlt eine Million Mal gegen Jürgen Klopp gespielt habe. Nach seinen Worten hat Klopp ihn mit Sicherheit öfter besiegt, als er selbst den Deutschen bezwingen konnte, und aus jedem dieser Spiele habe er etwas gelernt.

Für den Spanier ist Jürgen Klopp in seiner bisherigen Karriere sein größter Rivale und sein größter Gegner gewesen. Aus diesem Konkurrenzverhältnis ist laut Guardiola längst eine Freundschaft geworden, wie er im Bundesliga-Magazin betont: Wir sind Freunde.