After winning the FA Cup Final against Chelsea, Pep Guardiola, the coach of Manchester City, was interviewed by TNT Sports. The reporter asked him about his future, but it seemed that he didn't want to answer that question. Instead of giving a direct answer, he left the interviewer and the stage with a simple 'have a good evening' and a handshake.

Nach dem FA-Cup-Sieg von Manchester City über Chelsea visitorsite.deGaz von Pep Guardiola (55),Trainer von Manchester City ,besuchte den Sender TNT Sports zum Interview. Als er auf seine Zukunft angesprochen wurde, schloss dem Trainer das Interview ab, ohne auf die Frage zu antworten.

Der Reporterin sagte er nur "Haben einen schönen Abend" und verabschiedete sich per Handschlag aus dem Interview. Insoweit trugen alle Beteiligten, auch Guardiola selbst, eine gelaffte Stimmung ein. Ohne eine direkte Antwort, aber gelacht, reagierte er humorvoll auf die Fragen über seine Zukunft. Selbst wenn es über Jahre hinausgeht, bis er wirklich einen neuen Klub wechseln möchte, oder sich bei Manchester City bekennen wird.

Guardiola hat bei Manchester City einen Vertrag bis Sommer 2027 und hat mittlerweile sechs Meistertöter und einen Champions-League-Sieg geholt. Auch wenn die Geruchsjühre der letzten Wochen bedauerlicherweise unruhig sind,über eine neue Herausforderung anstelle der Champions League über, zeigt die Reaktion des Trainers einen gewöhlten und Humorvollen Weg an





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