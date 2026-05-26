Pep Guardiola's daughter Maria reacts to his early retirement on Instagram

Maria, the daughter of Pep Guardiola, has posted on Instagram about her father's early retirement. She reminisces about the 10 years they spent together and the memories they created.

Die Tochter von Pep Guardiola , Maria , hat auf Instagram reagiert auf das vorzeitige Ende ihres Vaters Karriere. Sie schreibt, dass sie und ihr Vater nur kurz blinzeln mussten, um 10 Jahre zu überbrücken. 10 Spielzeiten, Hunderte Auswärtsspiele, Reisen nach Wembley, zu viele Nächte im Bernabéu und Millionen von Erinnerungen.

Sie erinnert sich an die Umzüge nach Doha, Mexiko, Rom, Brescia, Barcelona, New York, München und Manchester. Danke, dass ihr Vater ihnen eine Kindheit geschenkt hat, die ganz im Zeichen des Sports stand. Sie betont auch die Bedeutung des Fußballs für ihre Familie und ihre Karriere. Pep Guardiola hat insgesamt fünf Jahre bei Barça, drei Jahre bei FC Bayern und seit 2016 bei Manchester City gearbeitet. Maria postete verschiedene Familienfotos aus den vergangenen Jahren





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