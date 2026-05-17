Pep Guardiola und Bernardo Silva: Manchester City und Barcelona verhandeln um den Vertragstreiber

Die spanische Zeitung "Sport" berichtet, dass intensive Gespräche zwischen Manchester City und Barcelona laufen, um Pep Guardiola und Bernardo Silva zu erhalten. Beide Trainer und Spieler sind bereits vor einigen Wochen mit dem Weg gehen signalisiert. Jetzt scheint es jedoch eine überraschende Wende zu geben, da Guardiola und Silva derzeit verhandeln, um ihren Vertrag zu verlängern.

Noch vor wenigen Tagen schien die Sache klar: Pep Guardiola (55) würde Manchester City nach der Saison verlassen. Trotz Vertrags bis 2027 verdichteten sich zuletzt die Hinweise auf ein vorzeitiges Aus des Erfolgscoachs.

Auch Bernardo Silva (31) stand eigentlich unmittelbar vor dem Abschied. Jetzt deutet sich plötzlich eine spektakuläre Wende an! Wie spanische Medien, darunter die Barça-nahe Zeitung "Sport", berichten, laufen bei City derzeit intensive Gespräche hinter den Kulissen. Demnach soll Guardiola inzwischen ernsthaft darüber nachdenken, seinen Vertrag doch zu erfüllen und bis 2027 in Manchester zu bleiben.

Der Grund: Der Spanier soll mit dem Verlauf der aktuellen Saison unzufrieden sein und glauben, mit dem vorhandenen Kader wieder deutlich erfolgreicher sein zu können.

"Sport" will aus dem Umfeld von ManCity erfahren haben, dass es in den vergangenen Stunden zu einem Umdenken beim Trainer gekommen sein soll. Und auch bei Bernardo Silva könnte plötzlich alles anders kommen. Der portugiesische Nationalspieler hatte sich eigentlich bereits verabschiedet, seinen Weggang öffentlich gemacht. Er war ein Kandidat für einen Wechsel zum.

Sein Berater Jorge Mendes soll seit Wochen Gespräche mit Barça geführt haben. Bernardo hoffte offenbar auf einen letzten großen Karriereschritt unter Trainer Hansi Flick. Doch genau dieser Deal stockt aktuell. Barça hat die Kaderplanung für die kommende Saison noch nicht abgeschlossen und soll Bernardo keine klare Zusage gemacht haben.

Zudem sehen die Verantwortlichen auf seiner Position derzeit keinen akuten Bedarf. Auch finanziell bleibt ein Transfer kompliziert. Davon könnte nun Manchester City profitieren. Laut dem Bericht wünscht sich Guardiola ausdrücklich, Bernardo doch noch zum Bleiben zu bewegen.

Der Trainer soll intern sogar eine überraschende Vertragsverlängerung des Mittelfeldstars befürworten. Neben Barcelona soll auch Juventus Turin Interesse an Bernardo Silva zeigen und bereits ein lukratives Angebot vorbereitet haben. Trotzdem könnte jetzt ausgerechnet Guardiola dafür sorgen, dass sein Lieblingsspieler doch in Manchester bleibt, heißt es weiter





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