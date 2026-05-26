Der Erfolgscoach Pep Guardiola verlässt Manchester City, aber bleibt dem Fußball erhalten. Er soll zunächst nach Barcelona zurückkehren, bevor er eine Rolle als Nationaltrainer oder in einer technischen Funktion übernimmt.

Mit dem Abschied von Manchester City endet eine Ära im Fußball . Pep Guardiola soll nach seiner Pause zunächst nach Barcelona zurückkehren, bevor er eine Rolle als Nationaltrainer oder in einer technischen Funktion übernimmt.

Der Spanier bleibt dem Fußball erhalten, indem er als globaler Botschafter und Berater für die City Football Group tätig wird. Guardiola gewann mit City 20 Titel, darunter sechsmal die Premier League. Seine Dominanz gegenüber Manchester United prägte seine Zeit bei den 'Skyblues'. Trotz Kritik an den enormen finanziellen Möglichkeiten des Klubs bleibt sein Einfluss auf den modernen Fußball enorm.

Ein Insider bringt nun sogar eine Rolle ins Spiel, die stark an Jürgen Klopp erinnert. Guardiola soll nach seinem City-Abschied vorerst nach Barcelona zurückkehren. Dort soll der Trainer bereits eine Luxusvilla im Wert von umgerechnet rund 15 Millionen Euro ins Auge gefasst haben. Auch Ex-Everton-Boss Keith Wyness glaubt nicht daran, dass Guardiola dem Fußball dauerhaft den Rücken kehrt.

Im Podcast 'Inside Track' sagte der frühere Funktionär: 'So wie ich ihn kenne und beobachtet habe, wird es für ihn sehr, sehr schwer werden, den Fußball alleine zu lassen.

' Wyness rechnet allerdings nicht direkt mit einem neuen Trainerjob bei einem Topklub. Stattdessen könnte Guardiola künftig eine andere Rolle übernehmen.

'Ich würde erwarten, dass er nach seiner Pause eher eine Position als Nationaltrainer übernimmt oder eine mehr technische Rolle. Ich denke an einen Posten als Head of Football oder ein anderes Projekt', erklärte Wyness. Damit könnte Guardiola einen ähnlichen Weg einschlagen wie Jürgen Klopp. Der frühere Liverpool-Coach arbeitet inzwischen als 'Global Head of Soccer' für die Red-Bull-Gruppe und kümmert sich dort unter anderem um Spielphilosophie, Trainerentwicklung und Scouting.

Nach zehn Jahren endet damit eine historische Ära in Manchester. Guardiola gewann mit City insgesamt 20 Titel, darunter sechsmal die Premier League. Seine Dominanz gegenüber Manchester United prägte seine Zeit bei den 'Skyblues'. Gleichzeitig gab es aber auch immer wieder Kritik an den enormen finanziellen Möglichkeiten des Klubs.

City investierte während Guardiolas Amtszeit mehr als zwei Milliarden Euro in neue Spieler. Trotzdem bleibt sein Einfluss auf den modernen Fußball enorm. Und vieles spricht dafür, dass Guardiola schon bald in neuer Rolle zurückkehren wird, vielleicht sogar bei einer Nationalmannschaft





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