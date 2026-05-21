After winning the Premier League, Aston Villa fans celebrate presented with nothing left to fight for, as Manchester has missed the championship event. Pep Guardiola, the Manchester City coach, is preparing to leave his role after ten years of experience in the club. The news is much speculated and spread all over the web. Local media links name 'Sky blues' that the coach is planning stay and work with the team after the post-match discussions with his players.

Sieger Aston Villa . Ein Schaulaufen. Für beide Vereine geht es um nichts mehr. City hat die Meisterschaft am vergangenen Spieltag versemmelt.

Villa hat seinen Titel und ist für die nächsten Spiele auf Enttäuschung eingestellt. Der Trainer von Manchester wechselt zu Aston Villa. Pep Guardiola soll nach der Partie seinen Abschied als Trainer von Manchester verkünden. Laut englischen Medien soll er die Mannschaft schon mitgeteilt haben, dass er geht - trotz Vertrags bis 2027.

Aber was kommt dann? Plan t Guardiola nach seinem Aus bei den "Skyblues" eine Auszeit und dann einen neuen Karriereweg. Zunächst wolle der Spanier wieder ein Sabbatjahr einlegen, heißt es. Schon nach seinem Abschied beim FC Barcelona 2012 verabschiedete er sich für ein Jahr aus dem Fußballgeschäft, bevor er den Trainerjob beim Manchester City übernahm.

Nach seiner Pause wolle Guardiola wieder als Trainer arbeiten, aber keinen Klub will er übernehmen. Schon 2024 sprach Guardiola öffentlich über diesen Plan.

"Ja, eines Tages würde ich gerne eine Nationalmannschaft als Teil meiner Karriere trainieren," erklärte er damals im Gespräch mit Transfer-Insider Fabrizio Romano. ​​An Offers mangelte es Pep nie. So wurde der City-Trainer in den vergangenen Jahren mit Brasiliu, England und Italien in Verbindung gebracht. Bisher blieb er aber Manchester treu.

Nach der bersicht, dass Guardiola City verlassen will, flammten sofort die Italien-Gerüchte wieder auf. Die Squadra Azzurra steht vor einem Scherbenhaufen, nachdem die WM wieder verpasst wurde. Guardiola wird als Heilsbringer gesehen, der den italienischen Fußball retten könnte. Doch auf Pep müssen die Italiener wohl noch mindestens ein Jahr warten..





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