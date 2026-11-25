Pep Guardiola erklärt erstmals, warum er das Angebot der italienischen Nationalmannschaft ablehnte. Der Trainer möchte nach seiner Ruhephase als Nationalcoach zurückkehren.

Pep Guardiola (55) hat den wahren Grund für seine Absage bei den Verantwortlichen der italienischen Nationalmannschaft offenlegt. Der Star-Trainer gab im Sommer 2026 ein Angebot an, die Squadra Azzurra zu übernehmen, lehnte dieses jedoch trotz großer innerer Beteiligung ab. Jetzt spricht Guardiola zum ersten Mal öffentlich über diese Entscheidung und räumt ein, dass es ihm fast peinlich war, die Anfrage abzublocken. Er bestätigt, dass Gespräche mit den Verantwortlichen stattgefunden hatten, er aber aus persönlichen Gründen nicht zusagte. Die Anfrage kam dabei nicht von der Stange, sondern wurde im offiziellen Auftrag des italienischen Verbandes von den früheren AC Mailand Stars Paolo Maldini (58) und Leonardo (57) persönlich an den Spanier übermittelt. Für Guardiola stellte dieses Angebot eine der größten Ehrenszeichen seiner gesamten Trainerkarriere dar, doch er entschied sich gegen den Wechsel.

Detail zum Angebotsverlauf und Akteure

Die Verhandlungen um die Nachfolge im italienischen Nationalteam verliefen hochrangig und mit viel Fingerspitzengefühl. Paolo Maldini und Leonardo, die beide als Legenden im italienischen Fußball gelten, traten in dieser Funktion als offizielle Gesandte auf. Sie wussten um die enorme Bedeutung, die die Position des Nationaltrainers in Italien genießt, und schätzten Guardiola entsprechend hoch ein. Guardiola selbst betonte, dass es eine große Ehre gewesen wäre, diese Aufgabe zu übernehmen, insbesondere vor dem Hintergrund seiner erfolgreichen Zeit bei Vereinen, in denen er unter anderem sechs Meisterschaften und die Champions League gewann. Dennoch fühlte er sich zu diesem Zeitpunkt in einer Lebensphase, in der eine sofortige Übernahme nicht möglich war. Die Tatsache, dass zwei solche renommierten Figuren den Weg suchten, unterstrich die Dringlichkeit und die hohe Wertschätzung, die man ihm entgegenbrachte.

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Entscheidung für Pause und Erschöpfung

Der Hauptgrund für die Absage lag in der physischen und mentalen Erschöpfung, die Guardiola nach 18 Jahren als Trainer gespürt hat. Der intensive Trainingsalltag und die Spiele im Drei-Tage-Rhythmus hatten ihre deutlichen Spuren hinterlassen. Er merkte deutlich, dass er die Grenze seiner Belastbarkeit erreicht hatte und eine Pause dringend benötigte, um sich selbst wiederzuerlangen. Guardiola erklärte, dass er gemerkt habe, dass er aufhören musste, zumindest vorübergehend. Ihm war bewusst, dass seine Energie für die anspruchsvolle Aufgabe der italienischen Nationalmannschaft nicht ausreichte. Wäre die Anfrage zwei Jahre früher gekommen, hätte er vermutlich zugesagt, da er dann noch über die nötigen Ressourcen verfügt hätte. Stattdessen brauchte er Zeit für sich selbst, um zur Ruhe zu kommen und die letzte Phase seiner aktiven Laufbahn zu beenden.

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Alternativlösung und aktuelle Situation

Italien entschied sich letztlich für Roberto Mancini (61), der die Azzurri bereits von 2018 bis 2023 trainiert und 2021 zum EM-Titel geführt hatte. Mancini ist somit die bewährte Wahl, um die Tradition der Squadra Azzurra fortzuführen. Guardiola hat die Entscheidung des Verbandes respektiert und die Situation nicht weiter vertieft. Er genießt aktuell seine Auszeit und hat versichert, dass es ihm im Moment gut geht. Diepause dient dazu, neue Energie zu tanken, ohne unter dem Druck des Spitzensports zu stehen. Die Tatsache, dass er die Pause nutzt, zeigt, wie sehr ihm sein seelisches und körperliches Wohlbefinden am Herzen liegt, auch wenn der Druck, zurückzukehren, in der Fußballwelt oft groß ist.

Zukunftsaussichten und möglicher Neustart

Ganz ausgeschlossen ist eine Rückkehr von Pep Guardiola auf die Trainerbank jedoch nicht. Im Gegenteil: Guardiola verriet, dass ihn vor allem ein Job als Nationaltrainer reizen würde. Er bezeichnete die Arbeit mit einer Nationalmannschaft als den nächsten Schritt in seiner Karriere. Wo genau er zurückkehren wird, weiß er noch nicht, aber der Wunsch, die Verantwortung für ein Team zu übernehmen, ist weiterhin vorhanden. Auch mit dem US-Verband wurde Guardiola zuletzt in Verbindung gebracht. Nach dem Abschied von Mauricio Pochettino galt der Katalane als möglicher Kandidat für die Führungsrolle im nordamerikanischen Verband. Doch vorerst konzentriert er sich auf seine Erholung, wobei die Tür für eine Rückkehr offen bleibt.