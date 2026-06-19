PEPE-ETF-Antrag und Marktdynamik: Kann der Meme-Coin sein Allzeithoch zurückerobern?

Canary Capitals S-1-Antrag für einen Spot-PEPE-ETF hat institutionelle Aufmerksamkeit erregt, doch der Kurs bleibt 90 Prozent unter dem Höchststand. Prognosen, On-Chain-Daten und das Konkurrenzprojekt Pepeto zeigen Chancen und Grenzen auf.

Canary Capital hat am 8. April den ersten S-1-Antrag für einen Spot- PEPE -ETF bei der SEC eingereicht, ein Signal für wachsendes institutionelles Interesse am Meme-Coin -Markt. Der Antrag kann bis zu 240 Tage geprüft werden, ein Genehmigungsdatum steht nicht fest.

Reaktionen auf die Nachricht sind gemischt: Der Kurs von PEPE fiel am Tag der Einreichung um 4,5 Prozent, da regulatorische Unsicherheiten in den Vordergrund traten. Langfristige Prognosen von Plattformen wie Changelly sehen für 2026 einen Preisbereich von 0,0000025 bis 0,0000043 US-Dollar vor, was im besten Fall ein Plus von etwa 45 Prozent bedeutet.

Aktuell notiert PEPE bei rund 0,0000029 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Dollar und liegt damit rund 90 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,000028 Dollar vom Dezember 2024. Die technische analysis zeigt einen Relative Strength Index (RSI) von 26, was auf einen stark überverkauften Marktzustand hindeutet. On-Chain-Daten legen nahe, dass Großanleger während der Juni-Rally PEPE im Wert von etwa 7,5 Millionen Dollar nachkauften, jedoch bei steigenden Kursen teilweise wieder verkauften.

Die Zahl der Halteradressen hat die Marke von 550.000 überschritten und wächst kontinuierlich, was auf anhaltendes Interesse auch von Kleinanlegern schließen lässt. Die Herausforderung für eine Rückkehr zum Allzeithoch bleibt enorm: Um von der aktuellen Basis aus das frühere Hoch zu erreichen, müsste PEPE um das Siebenfache steigen - ein Unterfangen, das bei einer gebundenen Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Dollar erhebliches frisches Kapital erfordern würde.

Der ETF-Antrag allein garantiert keinen Aufwärtstrend, aber er erhöht die institutionelle Sichtbarkeit und könnte langfristig zu mehr Liquidität führen. Die Dynamik am Meme-Coin-Markt wird zusätzlich durch die Struktur des Token-Angebots geprägt: Etwa 87 Prozent des PEPE-Angebots verbleiben in den Wallets des obersten ein Prozent der Halter, was die Preisbewegungen stark von den Entscheidungen dieser Gruppe abhängig macht. Dies erklärt teilweise die hohe Volatilität und begrenzt das Potenzial für nachhaltige Gewinne bei einem breiteren Anlegerkreis.

Während der ETF-Antrag regulatorische Aufmerksamkeit auf sich zieht, bleibt die fundamentale Bewertung durch die begrenzte Marktkapitalisierung gebremst. Alternativprojekte wie Pepeto versuchen, diese Limitierungen zu umgehen, indem sie geprüfte Börseninfrastruktur und Cross-Chain-Lösungen anbieten. Pepetos Presale hat bereits über 10 Millionen Dollar eingesammelt, und das SolidProof-Audit hat alle Smart Contracts vor dem Start freigegeben. Der Einstiegspreis liegt bei 0,0000001871 Dollar, und Analysten erwarten Kurssteigerungen von 100x bis 300x bis zum geplanten Listing, das mit jeder Presale-Runde näher rückt.

Diese Kombination aus geprüfter Sicherheit, praktischer Nutzbarkeit und der kulturellen Anziehungskraft von Memecoins könnte Pepeto eine andere Trajektorie ermöglichen als klassischen Meme-Coins wie PEPE, deren Entwicklung stark von Wale-Aktivitäten und regulatorischen Entwicklungen abhängt. Zusammenfassend zeigt die Lage bei PEPE: Der ETF-Antrag ist ein Schritt hin zu mehr Legitimität, doch die praktischen Auswirkungen sind ungewiss und von der SEC-Genehmigung abhängig. Die technischen Indikatoren und On-Chain-Metriken deuten auf einePhase der Akkumulation und einen überverkauften Zustand hin, was eine Erholung theoretisch begünstigt.

Allerdings bleibt das Haupthemmnis die Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Dollar, die im Vergleich zum Allzeithoch zwar niedrig erscheint, aber dennoch eine erhebliche Kapitalzufuhr für eine Versiebenfachung erfordert. Pepeto präsentiert sich als alternatives Investment, das durch ein SolidProof-Audit, eine funktionierende Börsenplattform und ein limitiertes Presale-Angebot einen frühen Einstieg mit höherem potenziellem Renditeversprechen bietet. Während PEPE auf regulatorische Entscheidungen und institutionelles Interesse wartet, setzt Pepeto auf unmittelbare Utility und geprüfte Sicherheit.

Anleger müssen abwägen, ob sie auf eine mögliche ETF-bedingte Rally beim etablierten Meme-Coin spekulieren oder früh in ein strukturell anders aufgestelltes Projekt investieren, das noch vor dem Listing steht. Die kommenden Monate könnten zeigen, ob der PEPE-ETF-Antrag tatsächlich neue Mittel in den Meme-Sektor lenkt oder ob Projekte wie Pepeto durch ihren Fokus auf Sicherheit und praktische Anwendung eine neuere Generation von Memecoins repräsentieren.





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