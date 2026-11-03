Pepe Mel: Schlaganfall zwingt Trainer von West Brom zur Notoperation

Pepe Mel erlitt einen Schlaganfall und unterzog sich in Sevilla einer Notoperation. Der 63-jährige Ex-Trainer von West Bromwich Albion und Real Betis wird auf der Intensivstation überwacht. Viele Vereine bekunden Solidarität.

Pepe Mel erlitt einen schweren Schlaganfall, der ihn zur sofortigen medizinischen Intervention zwang. Der 63-jährige spanische Trainer musste sich in Sevilla einer Notoperation unterziehen, die nach ersten Berichten erfolgreich verlief. Er befindet sich weiterhin auf der Intensivstation des Hospital Virgen del Rocío, wo Ärzte seinen Gesundheitszustand genau überwachen. Die Nachricht verbreitete sich rasch und löste große Anteilnahme in der internationalen Fußballwelt aus.

Medizinische Lage und Notfallversorgung

Spanische Medien berichten, dass Pepe Mel am Sonntag in das Hospital Virgen del Rocío eingeliefert wurde. Nach der Einlieferung wurde der Trainer sofort operiert. Die Ärzte gaben bekannt, dass der chirurgische Eingriff nach den bisherigen Angaben erfolgreich war. Trotz der erfolgreichen Operation bleibt die Lage ernst, da sich der 63-Jährige auf der Intensivstation befindet. Die medizinische Fachkraft am Ort überwacht kontinuierlich den Verlauf seiner Genesung. Es ist unklar, wie lange die intensive Beobachtung andauern wird. Die Verantwortlichen im Krankenhaus halten die Öffentlichkeit über den genauen Gesundheitszustand auf dem Laufenden.

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Reaktion der spanischen Fußballvereine

Die Nachricht vom Gesundheitsproblem von Pepe Mel löste im spanischen Fußball eine Welle der Solidarität aus. Zahlreiche Vereine, für die er im Laufe seiner langjährigen Trainerkarriere tätig war, meldeten sich mit emotionalen Botschaften zu Wort. Las Palmas drückte seine Unterstützung aus und nannte die große gelbe Familie eine Einheit. Der Klub schrieb ausdrücklich, dass sie Pepe Mel all ihre Zuneigung und Unterstützung nach dem Schlaganfall und der daraus resultierenden Operation aussprechen möchten. Sie wünschten ihm eine schnelle Genesung und forderten ihn auf, durchzuhalten.

Auch Málaga richtete herzliche Genesungswünsche an den Spanier. Der Verein stellte klar, dass sie an seiner Seite stehen und ihm viel Kraft für die Zeit vor sich wünschen. Rayo Vallecano schloss sich diesem Chor der Unterstützung an und wünschte dem ehemaligen Trainer eine schnelle und vollständige Genesung. Almería erklärte ebenfalls offiziell, dass die ganze Kraft und Unterstützung Pepe Mel und seiner Familie gilt. Diese kollektive Reaktion zeigt den hohen Respekt, den die Branche für seinen Beitrag genießt.

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Verbindung zu West Bromwich Albion

Pepe Mel ist im englischen Fußball ebenfalls keine Unbekannte Größe. Im Januar 2014 übernahm er den Trainerposten bei West Bromwich Albion. Für diese Verpflichtung unterschrieb er einen Vertrag, der ursprünglich eine Laufzeit von 18 Monaten vorsah. Seine Amtszeit in der Premier League dauerte jedoch nur 120 Tage. In insgesamt 17 Pflichtspielen gelangen ihm in dieser kurzen Zeit lediglich drei Siege.

Trotz der sportlich schwierigen Bilanz beendete West Brom die Premier-League-Saison mit drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Dies reichte nicht, um die Zukunft des Trainers abzusichern. Die Verantwortlichen des Klubs trennten sich nur einen Tag nach dem Ende der Saison von Pepe Mel. Während seiner kurzen Zeit in England sorgte Mel zudem für Schlagzeilen, als er sich von Stürmer Nicolas Anelka trennte. Diese Entscheidung war ein wichtiger Faktor in seiner kurzen Amtszeit.

Langjährige Laufbahn und Real Betis

Seine Trainerlaufbahn führte Pepe Mel durch zahlreiche renommierte spanische Klubs. Besonders eng ist seine Verbindung zu Real Betis aus Sevilla. Dort genießt der in Madrid geborene Coach bis heute einen besonderen Stellenwert unter den Fans und der Vereinsführung. Er führte den Verein zu zwei Erfolgen beim Aufstieg in die Primera División. Zudem qualifizierte er die Mannschaft erfolgreich für den Europapokal, was die sportliche Bedeutung seiner Arbeit unterstreicht.

Die Bindung zu Real Betis geht weit über seine Tätigkeit als Trainer hinaus. Bereits als Spieler hatte er vier Jahre für den Klub aus Sevilla auf dem Platz gestanden. Diese Doppelfunktion hat ihm eine tiehe Verwurzelung in der Stadt und bei den Anhängern gesichert. Zuletzt war Mel beim marokkanischen Verein Ittihad Tanger tätig. Dort endete sein Engagement im März dieses Jahres. Seitdem ist der 63-Jährige ohne einen festen Trainerjob. Die aktuelle gesundheitliche Krise tritt somit in eine Phase ein, in der er vor der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung stand.