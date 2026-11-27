Per Mertesacker tritt zum 1. Januar die Nachfolge von Andreas Rettig als DFB-Geschäftsführer an. Gemeinsam mit Bundestrainer Jürgen Klopp soll er den deutschen Fußball rehabilitieren und internationale Erfolge sicherstellen.

Per Mertesacker tritt am 1. Januar 2025 offiziell seine neue Position als Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes an. Der 42-jährige Weltmeister von 2014 folgt damit Andreas Rettig, der den Posten abgibt, und nimmt eine Schlüsselfunktion in der Neuausrichtung des nationalen Spitzensports ein. Diese strategische Personalie markiert den start in eine neue Ära für den Deutschen Fußball-Bund, die darauf abzielt, die Performance der Nationalmannschaft nachhaltig zu verbessern und die traditionelle Dominanz im internationalen Vergleich wiederherzustellen. Die Zusammenarbeit mit dem renommierten Bundestrainer Jürgen Klopp bildet das strategische Fundament dieser neuen Führung.

Strategische Partnerschaft mit Jürgen Klopp

Die enge Kooperation zwischen Per Mertesacker als Geschäftsführer und Jürgen Klopp als Bundestrainer ist das zentrale Element der neuen DFB-Strategie. Mertesacker betonte in vergangenen Äußerungen, dass Jürgen Klopp aktuell über eine klare und eindeutige Strategie verfügt, auf der das weitere Vorgehen aufbauen wird. Diese strukturelle Klarheit wird als entscheidender Erfolgsfaktor angesehen, um die Nationalmannschaft zurück in die Erfolgsspur zu führen. Mertesacker wird die operative Leitung ab Januar übernehmen, während er sich in den kommenden Wochen zunächst noch aus konkreten taktischen Entscheidungen heraushält, um eine reibungslose Übergabe und Integration zu gewährleisten. Die Synergie aus der administrativen Expertise von Mertesacker und der trainerseitigen Vision von Klopp soll die Basis für langfristige Stabilität bilden.

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Hohe Ambitionen und Turnieranforderungen

Per Mertesacker definiert den sportlichen Anspruch für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit unmissverständlicher Deutlichkeit. Sein erklärtes Ziel lautet, in jedem großen Turnier mindestens das Halbfinale zu erreichen, was einen deutlichen Schritt nach oben gegenüber den bisherigen Leistungen darstellt. Der ehemalige Abwehrspieler unterstreicht dabei, dass er selbst auf dem Spielfeld den Willen zur Dominanz und zum Sieg verkörpert hat und diesen Mentalitätsansatz nun in die Organisation des DFB einbringen möchte. Es geht nicht um bloße Präsenz oder Teilnahme, sondern um das aktive Empfinden und Durchsetzen der Siegessicherheit im Hochleistungssport. Diese hohe Erwartungshaltung gilt sowohl für die eigene Arbeit im Verband als auch für die Mannschaft unter der Leitung von Jürgen Klopp.

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Wechsel von London nach Hannover mit Familie

Der Lebensmittelpunkt von Per Mertesacker wird sich mit seinem Amtsantritt vom Londoner Raum nach Hannover verlagern. Dort hatte bereits im vergangenen Mai das Interesse von Hannover 96 bestanden, als Aufsichtsratschef Martin Kind versuchte, ihn als Geschäftsführer Sport zu verpflichten. Diese Chance scheiterte damals jedoch an der Ernennung von Jonas Boldt, der seinen Posten bereits nach vier Monaten wieder abgeben musste. Mertesacker wird die neue Rolle in Niedersachsen nun gemeinsam mit seiner Großfamilie antreten. Er ist mit Ulrike verheiratet, die als ehemalige Handball-Nationalspielerin ebenfalls im Spitzensport tätig war, und betreut gemeinsam mit ihr fünf Kinder. Diese Kinder sind in London aufgewachsen und besuchen derzeit noch dortige Schulen, was den Umzug nach Niedersachsen für die gesamte Familie zu einer erheblichen logistischen und persönlichen Herausforderung macht.

Nachfolge und institutioneller Wandel im DFB

Die Ablösung von Andreas Rettig durch Per Mertesacker signalisiert einen tiefgreifenden Wandel in der Führungsebene des Deutschen Fußball-Bundes. Mertesacker bringt nicht nur die Erfahrung eines WM-Gründers aus dem Jahr 2014 mit, sondern auch die praktische Führungserfahrung aus seiner Zeit als Chef im Nachwuchs des Arsenal London, die er von 2018 bis 2026 innehatte. Diese Kombination aus historischem Erfolg und modernem Management-Verständnis soll helfen, die Strukturen im Verband zu stabilisieren. Die hohe Erwartung, die Mertesacker mitbringt, wird mit dem Ziel verbunden, den deutschen Fußball nicht nur administrativ zu führen, sondern kulturell wieder auf eine Siegerlinie zu bringen. Die kommende Zeit wird zeigen, ob die strategische Ausrichtung in Hannover die gewünschten sportlichen Erfolge unter der Ägide von Jürgen Klopp generieren kann, wobei die Halbfinalteilnahme als konkrete messbare Größe definiert wurde.