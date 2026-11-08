Bei der Sportpress Gala in Frankfurt erhielten Per Mertesacker, Arsène Wenger und Angelique Kerber Auszeichnungen. Der Abend war von emotionalen Momenten geprägt.

Die Alte Oper in Frankfurt war am Samstagabend das Zentrum eines prestigeträchtigen Ereignisses, bei dem rund 2200 Gäste der deutschen Sports zene zusammenkamen. Im Rahmen der 44. Sportpress Gala wurden nicht nur sportliche Leistungen gefeiert, sondern auch tiefgreifende menschliche Verbindungen im Mittelpunkt der Zeremonie platziert. Unter den prominenten Gästen befanden sich namhafte Akteure aus Politik, Wirtschaft und Entertainment, doch ein spezifisches Duo dominierte die öffentliche Wahrnehmung des Abends deutlich.

Wenger überreicht Preis an Mertesacker

Arsène Wenger, der seit 22 Jahren den FC Arsenal trainierte und als einer der bedeutendsten Fußballtrainer gilt, betrat die Bühne, um die Ehre des Abends zu vollziehen. Der 77-jährige Elsässer überreichte den Preis "Sportler mit Herz" an seinen ehemaligen Schützling und Kapitän Per Mertesacker. Die beiden Männer verbindet eine besondere Geschichte, da Mertesacker sieben Jahre unter Wenger bei Arsenal spielte und nach seinem aktiven Karriereende die Leitung der Arsenal-Akademie übernahm. Dieser Moment auf der Bühne war von großer Emotionalität geprägt und markierte ein Zusammentreffen zweier Fußball-Identitäten, die sich seit vielen Jahren respektieren.

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Mertesacker nahm die Auszeichnung sichtlich gerührt entgegen. Der 42-jährige Weltmeister betonte in einem Gespräch mit BILD die immense Bedeutung, die Wenger in seiner eigenen Laufbahn hatte. Er bezeichnete Wenger als einen echten "Leader", der in entscheidenden Momenten zur Seite steht. Für Mertesacker ist es essenziell, solchen Führungsqualitäten zu vertrauen, da sie viele Menschen über die Jahre hinweg ausgebildet haben. Diese persönliche Unterstützung formte die Sichtweise des Ex-Profi auf die aktuelle politische Landschaft im Weltfußball.

Gerüchte um FIFA-Präsidentschaft von Wenger

Doch der Abend diente nicht nur der Nostalgie, sondern schlug auch eine Brücke in die aktuelle Zukunft des Weltfußballs. Medienberichte von L'Équipe deuten darauf hin, dass über Arsène Wenger als möglichen Herausforderer des aktuellen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino diskutiert wird. Infantino ist 56 Jahre alt und steht im Zentrum der internationalen Fußballpolitik. Diese Spekulationen erlangten im Kontext der Gala zusätzliche Relevanz, da Mertesacker öffentlich sein volles backing für seinen ehemaligen Trainer ausdrückte.

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Mertesacker argumentierte, dass die Rolle des FIFA-Präsidenten genau jene Führungsqualitäten erfordert, die Wenger in hohem Maße besitzt. Er vertrat die Ansicht, dass man auf Menschen hören müsse, die nachweislich große Gruppen von Menschen über Jahre hinaus entwickelt und gefördert haben. Diese öffentliche Unterstützung durch eine ikonische Figur des deutschen Sports könnte das Gewicht der Diskussionen um eine mögliche Kandidatur Wengers bei der nächsten FIFA-Wahl signifikant erhöhen. Es bleibt abzuwarten, ob diese medialen Gerüchte in eine offizielle Kandidatur münden werden.

Angelique Kerber erhält PEGASOS Award

Neben den beiden Fußball-Ikonen stand auch die Tennis-Legende Angelique Kerber im Rampenlicht. Die 38-jährige Wimbledon-Siegerin wurde mit dem PEGASOS-Award in der Kategorie "Legende des Sports" ausgezeichnet. Die Überreichung der Trophäe erfolgte durch eine besonders emotionale Verbindung: Kerbers beste Freundin und gleichfalls Tennis-Legende Ana Ivanovic überreichte den Preis. Die 39-jährige Serbin und Ex-Freundin von Bastian Schweinsteiger sorgte damit für einen weiteren emotionalen Höhepunkt des Abends und würdigte die Karriere ihrer Freundin in einer persönlichen Atmosphäre.

Die Gästeliste der Gala umfasste eine breite Palette von Sport- und Prominentenpersönlichkeiten, die den Charakter des Events als multidisziplinäre Feier unterstrichen. Neben Kerber und Mertesacker waren auch Weltmeister Roman Weidenfeller, Olympiasieger Matthias Steiner und die Schauspielerin Mariella Ahrens anwesend. Der Abend bot somit einen einzigartigen Blick auf die Vernetzung der deutschen Elite-Szene, in der Sportler, Medienpersonlichkeiten und Künstler gemeinsam feierten. Die musikalische Untermalung durch Cassandra Steen und Álvaro Soler sorgte dafür, dass bis tief in die Nacht getanzt und gefeiert wurde.

Weitreichende Impulse für den Sport

Die Auszeichnungen der Nacht verdeutlichen, wie sehr der moderne Sport über die reinen竞技-Leistungen hinausgeht. Der "Sportmedienpreis" ging an die Moderatorin Esther Sedlaczek, die von BILD-Chefkolumnist Alfred Draxler überreicht wurde. Diese Auszeichnung würdigt die Rolle der Medien bei der Vermittlung und Inszenierung sportlicher Ereignisse. Sedlaczek steht in einer Reihe mit anderen prämierten Persönlichkeiten, die das öffentliche Bild des Sports in Deutschland maßgeblich mitgeprägt haben. Die Gala fungiert damit als Spiegel der gesellschaftlichen Bedeutung von Sport als Kitt und Unterhalter.

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Die Anwesenheit so vieler hoher Gäste, darunter Ex-Bundesliga-Boss Christian Seifert und TV-Traumpaar Laura Wontorra sowie Riccardo Basile, zeigt die hohe Strahlkraft der Veranstaltung. Der Abend in der Alten Oper war mehr als nur eine Preisverleihung; er war ein Statement für die menschliche Seite des Spitzensports. Durch die Verbindung von Tradition, wie sie Wenger repräsentiert, und aktuellen Entwicklungen, wie der möglichen FIFA-Führung, markiert dieser Abend einen wichtigen Punkt in der zeitgenössischen Sportberichterstattung und -kultur.