Staffel 3 von Percy Jackson startet am 20. November 2026 mit Leah Sava Jeffries. Thalia Grace kehrt zurück, während Kronos eine neue Bedrohung für Olymp darstellt.

Die dritte Staffel der Serie Percy Jackson bringt eine hochgradig gefährliche Mission für den jungen Halbgott Percy Jackson. Als seine Freundin Annabeth Chase und die Göttin Artemis von Anhängern des Titanen Kronos entführt werden, beginnt Percy Jackson eine verzweifelte Suche. Er begibt sich auf einen Weg, der nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern die Existenz des gesamten Olymps auf dem Spiel stehen lässt. Die Konfrontation mit der dunklen Macht des Kronos wird dabei zur zentralen Herausforderung.

Entführung durch Anhängerschaft des Titanen Kronos

Die zentrale Handlung der neuen Staffel dreht sich um die Rettung von Annabeth Chase, dargestellt von Leah Sava Jeffries im Alter von 17 Jahren. Zusammen mit der Göttin Artemis, gespielt von der 21-jährigen Dafne Keen, wurde das Paar von den Gefolgsmännern des Titanen Kronos entführt. Percy Jackson bricht gemeinsam mit seinem besten Freund Grover Underwood, verkörpert vom 20-jährigen Aryan Simhadri, zu einer Rettungsexpedition auf. Diese Reise führt die Gruppe tiefer in die griechische Mythologie, wo sie auf zahlreiche mythische Wesen treffen und verbündete Kräfte sammeln müssen.

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Neue Charaktere und das Rätsel der Prophezeiung

Auf ihrer gefährlichen Suche stoßen Percy und Grover auf neue Verbündete, die eine entscheidende Rolle im Kampf spielen könnten. Dazu gehören die Geschwister Nico di Angelo, gespielt von dem 14-jährigen Levi Chrisopulos, und Bianca di Angelo, verkörpert von der 15-jährigen Olive Abercrombie. Zusätzlich kehrt Thalia Grace, gespielt von der 21-jährigen Tamara Smart, zurück. Sie ist die Tochter des Göttervaters Zeus und wurde am Ende der zweiten Staffel durch das Goldene Vlies wieder zum Leben erweckt. Das Zusammentreffen auf Thalia wird jedoch von Misstrauen geprägt, da sie früher eng mit Luke Castellan befreundet war, der nun auf der Seite des Kronos steht.

Spannung zwischen Percy und dem Zeus Sohn Thalia Grace

Die Dynamik zwischen den Halbgöttern wird durch die Rückkehr des Thalia Grace erheblich komplexer. Obwohl sie nun unter den Lebenden weil, bestehen Spannungen, da Percy Jackson ihr ehemaliger Freund Luke Castellan, dargestellt vom 22-jährigen Charlie Bushnell, nun als Feind gegenübersteht. Diese persönliche Vorgeschichte erschwert die Zusammenarbeit im Team. Gleichzeitig rückt eine alte Prophezeiung in den Fokus der Handlung, die besagt, dass ein Kind eines der drei großen Götter Zeus, Poseidon oder Hades an seinem 16. Geburtstag über das Schicksal des Olymps entscheiden wird. Da sowohl Percy Jackson als auch Thalia Grace den Kindern dieser drei Gottheiten zugehören, ist die Deutung der Prophezeiung unklar.

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Strategie und Angriffe des Titanen auf die olympische Herrschaft

Während Percy Jackson und seine Freunde versuchen, Annabeth Chase und die Göttin Artemis zu retten, setzt der Titan Kronos seine langfristigen Pläne fort. Sein Ziel ist der Sturz der Herrschaft der olympischen Götter und die Übernahme der Macht über den Olymp. Luke Castellan unterstützt diese Bemühungen aktiv als rechte Hand des Kronos. Die Gruppe um Percy Jackson kämpft somit nicht nur um das Überleben ihrer Freunde, sondern auch um die zukünftige Ordnung der mythologischen Welt. Der Kampf gegen den Titanen und seine Anhänger bestimmt die gesamte Atmosphäre der neuen Staffel.

Veröffentlichungstermin und Format der dritten Staffel

Für die Fans der Serie steht fest, dass die dritte Staffel am 20. November 2026 ihre Premiere feiert. Die Ausstrahlungsstrategie ist so angelegt, dass zum Auftakt direkt zwei Folgen verfügbar sein werden. Nach dem Start werden wöchentlich jeweils zwei weitere Episoden veröffentlicht. Insgesamt umfasst die neue Staffel acht Folgen, was dem Format der vorherigen Auslieferungen entspricht. Die Episode zum Ende der zweiten Staffel zeigte bereits, dass der Sieg über die Monster das Goldene Vlies zurückbrachte, was wiederum Thalia Grace das Leben zurückgab und die aktuellen Konflikte auslöste.