Disney+ bestätigt die dritte Staffel von Percy Jackson. Erfahre alles zum neuen Trailer, den genauen Ausstrahlungsterminen der Episoden ab November 2026 und den Handlungspoaches.

Die dritte Staffel der Fantasy-Serie Percy Jackson: Die Serie feiert ihre Premiere im November 2026 auf Disney+ und adaptiert den dritten Band von Rick Riordan s Romanreihe über den jungen Halbgott Percy Jackson. Die Fantasy-Serie wurde am 15. März 2025 offiziell von Disney um eine dritte Staffel verlängert. Diese basiert auf dem dritten Band der Percy-Jackson-Reihe, Der Fluch des Titanen (im Original: The Titan'a Curse). Band 3 ist der erste, der zuvor noch nicht verfilmt wurde, nachdem die ersten beiden Roman schon als Vorlagen für zwei Spielfilme dienten.

Handlung und Wiederauferstehung in Staffel 3

Die Handlung der neuen Staffel knüpft an das Ende der zweiten Season an. Nach ihrer ersten Quest gelang es Percy Jackson und seinen Freunden, das Goldene Vlies zu finden und den geschwächten Baum Thalias und damit auch ihren Schutzzauber zu heilen. Zu ihrer Überraschung wurde dabei Zeus' Tochter selbst wieder zum Leben erweckt. Die Wiederauferstehung von Thalia Grace markiert einen dramatischen Wendepunkt in der Mythologie der Serie und verändert das Kräftegleichgewicht der Halbgötter grundlegend.

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In den kommenden Episoden erhalten die Halbgötter unerwartete Hilfe von Jägerinnen der Artemis. Diese Allianz ist entscheidend, da die Bedrohungen durch die olympischen Götter und titanischen Kräfte weiter zunehmen. Die Verbindung zur Göttin der Jagd öffnet neue Perspektiven für die Charakterentwicklung von Percy und seinem Trio, da sie traditionell eher isoliert gegen ihre Feinde kämpfen mussten.

Entführung, Feinde und mythologische Konflikte

Die Spannung steigt, als Annabeth von dem grausamen Mantikor entführt wird. Diese Entführung zwingt Percy Jackson dazu, neue Wege zu gehen, um seine Freunde zu retten. Als auch noch Göttin Artemis involviert ist, wird die Situation für das Team noch komplexer. Die Interaktion mit den Göttern des Olymps bleibt ein zentrales Thema, da diese oft unberechenbar und gefahrenvoll für die Sterblichen sind.

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Die Serie bricht endlich einen alten Fluch der Reihe, der sich über die bisherigen Staffeln zog. Durch die Anpassung der Vorlage "Der Fluch des Titanen" wird die Geschichte vertieft und die emotionalen Bindungen zwischen den Charakteren weiter ausgereizt. Der Fokus liegt dabei stark auf den Konsequenzen der Wiederauferstehung von Thalia Grace und wie sich dies auf die Dynamik der Gruppe auswirkt.

Episodenplan und Ausstrahlungstermine im Detail

Die Ausstraltung der dritten Staffel erfolgt in mehreren Blöcken ab Ende November 2026. Die Episode "My Rescue Operation Goes Very Wrong" ist die 1. Episode der 3. Staffel der Serie Percy Jackson: Die Serie. Die Erstaustrahlung erfolgt am 20.11.2026. Originaltitel: An Old Dead Friend Comes to Visit | Erstausstrahlung: 20.11.2026 Die Episode "An Old Dead Friend Comes to Visit" ist die 2. Episode der 3. Staffel der Serie Percy Jackson: Die Serie. Die Erstaustrahlung erfolgt am 20.11.2026.

Zwei Tage später setzt sich die Ausstrahlung fort. Die Episode "I Learn How to Grow Zombies" ist die 3. Episode der 3. Staffel der Serie Percy Jackson: Die Serie. Die Erstaustrahlung erfolgt am 27.11.2026. Originaltitel: We Visit the Junkyard of the Gods | Erstausstrahlung: 27.11.2026 Die Episode "We Visit the Junkyard of the Gods" ist die 4. Episode der 3. Staffel der Serie Percy Jackson: Die Serie. Die Erstaustrahlung erfolgt am 27.11.2026.

Anfang Dezember folgen weitere Episoden. Die Episode "I have a Dam Problem" ist die 5. Episode der 3. Staffel der Serie Percy Jackson: Die Serie. Die Erstaustrahlung erfolgt am 04.12.2026. Die Episode "I Wrestle Santa's Evil Twin" ist die 6. Episode der 3. Staffel der Serie Percy Jackson: Die Serie. Die Erstaustrahlung erfolgt am 04.12.2026.

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Den Abschluss der ersten Ausstrahlungswoche bildet ein Marathon der restlichen Folgen. Originaltitel: I Put on A Few Million Extra Pounds | Erstausstrahlung: 11.12.2026 Die Episode "I Put on A Few Million Extra Pounds" ist die 7. Episode der 3. Staffel der Serie Percy Jackson: Die Serie. Die Erstaustrahlung erfolgt am 11.12.2026. Originaltitel: The Gods Vote How to Kill Us | Erstausstrahlung: 11.12.2026 Die Episode "The Gods Vote How to Kill Us" ist die 8. Episode der 3. Staffel der Serie Percy Jackson: Die Serie. Die Erstaustrahlung erfolgt am 11.12.2026. Die größte Fantasyserie von Disney+ geht weiter mit diesem umfangreichen Programm für die Fans der Mythologie.