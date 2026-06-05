Peretz wechselt fest zum FC Southampton

Der israelische Torhüter Peretz wechselt fest zum englischen Zweitligisten FC Southampton. Der FC Bayern München hatte den Keeper bereits für das vergangene halbe Jahr an den Klub verliehen.

Der israelische Torhüter Peretz wechselt fest zum englischen Zweitligisten FC Southampton. Der FC Bayern München hatte den Keeper bereits für das vergangene halbe Jahr an den Klub verliehen.

Die Verhandlungen zwischen den Parteien waren fortgeschritten, wie BILD bereits berichtet hatte. Der Abgang des Torhüters wurde am Freitagvormittag offiziell verkündet. Für die Münchner Sportchefs um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ist der Verkauf des Keepers ein Erfolg, da Peretz in den Planungen für die neue Saison beim FC Bayern keine Rolle spielt. Wie der Rekordmeister kürzlich bekannt gab, werden Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich das Torwart-Trio für die Spielzeit 2026/27 bilden.

Der Double-Sieger Peretz wollte in diesem Sommer loswerden, ebenso wie der zuletzt an Stuttgart verliehene DFB-Keeper Alexander Nübel. Sportvorstand Max Eberl erklärt in einem Statement: Daniel hat sich beim FC Southampton nach seinem Wechsel im Winter umgehend als Nummer 1 etabliert und dort eine neue sportliche Heimat gefunden. Wir danken ihm für die gemeinsame Zeit in München: Er ist ein toller Charakter und hat sich stets hochprofessionell eingebracht. Wir wünschen ihm für seine Zukunft das Allerbeste.

Der Rekordmeister kassiert voraussichtlich eine Ablöse leicht oberhalb der Marktwert-Einschätzung von transfermarkt.de, die derzeit bei vier Millionen Euro liegt. Für den englischen Zweitligisten ist der Deal ebenfalls eine gute Nachricht. Durch überzeugende Auftritte bei den Saints soll sich der Israeli zuletzt auch in den Fokus anderer Klubs gespielt haben. Der 1,90 Meter große Schlussmann, der im Sommer 2023 für rund fünf Mio.

Euro von Maccabi Tel Aviv zu den Bayern kam, soll sich in Southampton sportlich und privat aber wohlfühlen. Deshalb konnte er sich einen langfristigen Verbleib auch vorstellen. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die sogenannten Saints wegen eines Spionage-Skandals nicht am Endspiel um den Aufstieg in die Premier League teilnehmen dürfen. Peretz sagt auf der Webseite der Saints: Ich bin total begeistert.

In den letzten Monaten war dies mein Zuhause, und wir hatten so viele schöne Momente, aber auch einige angespannte Phasen. Doch gerade in den letzten Wochen, als wir so zusammenhielten, konnte man diese heimische Atmosphäre wirklich spüren. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Ja, es ist mein Traum, in der Premier League und auf den höchsten Bühnen der Welt zu spielen, aber ein noch größerer Traum ist es für mich, mit Southampton dort zu sein.

Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen und das erreichen können





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