Es muss nicht immer nur Lego sein.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Bei Amazon gibt es aktuell ein beeindruckendes Klemmbaustein-Set zum Sparpreis. Offiziell trägt die Festung zwar den Namen Bright Serenade, doch jeder Fantasy-Fan sollte merken, dass es sich um Minas Tirith aus Der Herr der Ringe handelt. Minas Tirith von Toy Player besteht aus 1.680 Teilen, wobei hier auch viele sehr kleine Teile zum Einsatz kommen. Die Stadt mit ihren weißen Mauern und mehreren Ringen ist aus den Filmen sofort erkennbar.

Advertisement

Advertisement

Auch der Palast mit dem weißen Turm wird originalgetreu nachgebildet. Das Modell ist etwa 19,8 cm lang, 18,8 cm breit und 20 cm hoch. Ihr solltet allerdings nicht erwarten, das Modell als Teilelager für eure Lego-Sammlung benutzen zu können. In der Produktbeschreibung wird darauf hingewiesen, dass die Teile nicht mit Lego kompatibel sind.