Filmabende unter freiem Himmel scheitern oft an aufwendiger Technik und schlechtem Klang. Der Nebula P1 will genau dieses Problem lösen und kostet...

Filmabende unter freiem Himmel scheitern oft an aufwendiger Technik und schlechtem Klang. Der Nebula P1 will genau dieses Problem lösen und kostet aktuell deutlich weniger als sonst.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der Nebula P1 kombiniert Bild und Ton in einem transportablen Gehäuse mit Tragegriff.

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Die Besonderheit sind die beiden abnehmbaren Lautsprecher. Ihr könnt sie links und rechts neben der Projektionsfläche platzieren, um echten Stereo-Klang zu erzeugen. Das erspart den Aufbau einer zusätzlichen Soundanlage, wenn ihr Filme im Garten oder beim Camping schaut. Mit einer Auflösung in Full-HD und einer Helligkeit von 650 ANSI-Lumen projiziert das Gerät ein bis zu 180 Zoll großes Bild auf die Wand.