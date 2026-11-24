Sternzerstörer aus den Prequels ist ein Highlight für Lego-Fans, aber nicht zum Vollpreis.

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Für Lego-Sammler ikonischer Star-Wars-Raumschiffe, die auch nicht zu viel Platz einnehmen Fans der Star-Wars-Prequels, die ein ikonisches Schiff aus Episode 3 auf ihren Schreibtisch stellen wollen. Der Sternzerstörer ist dadurch 15 cm hoch, 31 cm lang und 16 cm breit. Er ist Teil einer breiteren Kollektion, in der berühmte Raumschiffe aus dem Star-Wars-Universum als mittelgroße Modelle dargestellt werden.

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Im Lieferumfang sind ein auch baubarer Ständer und ein Namensschild enthalten, mit denen ihr den fertigen Angriffskreuzer im Regal oder im Wohnzimmer stilvoll präsentieren könnt, ohne, dass er zu viel Platz einnimmt.bekannt. Auch Fans der Clone-Wars-Serie werden den Sternenzerstörer mit seinen markanten zwei Brücken und den roten Markierungen sofort wiedererkennen. Im Inneren des Sets steckt sogar ein Easter Egg. Ihr könnt den Hangar freilegen und dort Anakins und Obi-Wans Sternenjäger als Lego-Steine entdecken.

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Das kleine Extra fällt aber besonders beim Aufbau und weniger beim Ausstellen auf. Für Kindern der 90er geht mit diesem Set ein Lego-Traum in ErfüllungPerfekt für Star-Wars-Fans: Auf dieses Lego-Angebot bei Amazon hätte ich warten sollen Das Lego-Set erreicht bei Amazon eine Wertung von 4,7 von 5 Sternen. Spieler loben das Design, aber kritisieren den hohen Preis. Das Amazon-Angebot ist da eine gute Gelegenheit für Star-Wars-Fans, um zu sparen.

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