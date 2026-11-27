Dieser kleine Küchenhelfer von Aldi Nord bringt Waffeln in jede noch so kleine Küche.

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Ab dem 3. Dezember verkauft Aldi Nord das Mini-Waffeleisen der Eigenmarke Ambiano für 7,99 Euro. Das kompakte Gerät kommt in drei verschiedenen Varianten: Rudolph , Schneeflocke und Belgische Waffel . Mit 550 Watt Leistung und antihaftbeschichteten Platten richtet sich das Mini-Waffeleisen an alle, die wenig Platz haben oder nur kleine Portionen zubereiten möchten.

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Gerade zu Weihnachten bietet sich die Rudolph- oder Schneeflocken-Variante an. So sehen die Motive im Aldi-Prospekt aus:Das Ambiano Mini-Waffeleisen ist für schnelle Snacks konzipiert. Die antihaftbeschichteten Platten sorgen dafür, dass sich der Teig leicht lösen lässt und die Reinigung unkompliziert bleibt. Mit Abmessungen von circa 13 x 9 x 16 Zentimetern nimmt das Gerät kaum Platz weg und passt auch in kleinere Küchenschränke.