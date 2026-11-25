Wer vor Weihnachten noch Hörfiguren für die Toniebox braucht, findet bei Lidl bald eine gute Auswahl.

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. Das entspricht einem Rabatt von 23 Prozent beziehungsweise einer Ersparnis von vier Euro pro Figur. Im Angebot sind unter anderem beliebte Charaktere wie Paw Patrol Everest, Peppa Pig und Die Eiskönigin. Die Aktion gilt in den Filialen, solange der Vorrat reicht.

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Geschichten, Lieder oder Hörspiele näherbringen . Jede Figur enthält vorinstallierte Inhalte mit unterschiedlichen Laufzeiten – von rund 40 Minuten bis über eine Stunde. Die Bedienung ist kinderleicht: Figur aufstellen, und die Box startet automatisch. Das macht das System besonders für jüngere Kinder attraktiv, die noch nicht mit komplexeren Geräten umgehen können.

Die Figuren sind stabil gebaut und halten auch gröberen Umgang aus. Anders als bei Streaming-Diensten oder Hörbuch-Apps benötigen Kinder keine Bildschirme und können selbstständig entscheiden, welche Geschichte sie hören möchten. Die: Während Peppa Pig etwa 45 Minuten Hörspiel bietet, kommt Die Eiskönigin auf rund 71 Minuten. Für Eltern, die eine wachsende Sammlung aufbauen möchten, summieren sich die Kosten allerdings schnell.

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Bei einem regulären Preis von knapp 17 Euro pro Figur wird die Anschaffung mehrerer Tonies zur spürbaren Ausgabe. Das Lidl-Angebot senkt die Hürde um immerhin vier Euro pro Stück. Unsere Kollegen und Kolleginnen vom familie.de zeigen euch hier, wie ihr euren Kreativ-Tonie bespielt:bereits eine Toniebox besitzen und die Sammlung erweitern möchten. Wer mehrere Figuren auf einmal kauft, spart im Vergleich zum regulären Handel spürbar.

Auch als Geschenk für Geburtstage oder Weihnachten sind die reduzierten Tonies eine praktische Option. Lidl rüstet euer Auto für nur 14,99 Euro mit genialer Ausstattung aufGünstige Lego-Alternative: Retro-Fans sollten heute bei Aldi vorbeischauen Allerdings solltet ihr bedenken, dass die Verfügbarkeit in den Filialen begrenzt sein kann. Erfahrungsgemäß sind beliebte Charaktere wie Paw Patrol schnell vergriffen. Wer Interesse hat, sollte daher zeitnah in die Filiale gehen.

Für alle, die ohnehin neue Hörfiguren anschaffen wollten, ist der Preis von 12,99 Euro ein solides Angebot. Wir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen. Unsere Expertinnen und Experten überprüfen Preise, Kundenbewertungen und Testergebnisse – unabhängig, kritisch und immer auf eurer Seite. Hinweis: Die Nutzung dieser Webseite ist für euch kostenlos.

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