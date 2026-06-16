Perfekte Stadion-Atmosphäre im Wohnzimmer: So stellt ihr eure Fernseher für die Fußball-WM ein

Mit wenigen Anpassungen im Menü eures Fernsehers könnt ihr das Bild von Sportübertragungen wie der Fußball-WM verbessern. Wir zeigen euch, welche Einstellungen ihr vornehmen solltet, um den Ball und schnelle Sprints gestochen scharf darzustellen und den Rasen schön saftig wirken zu lassen.

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Die meisten Fernseher sind ab Werk für Spielfilme optimiert, doch Sportübertragungen wie die kommende Fußball-WM haben völlig andere technische Anforderungen. Die wichtigste Einstellung, um das Bild bei schnellen Bewegungen zu schärfen, ist die Bewegungsglättung. Je nach Hersteller heißt diese Funktion anders, zum Beispiel "TruMotion" (LG), "Motionflow" (Sony) oder "Auto Motion Plus" (Samsung). Aktiviert die Bewegungsglättung und stellt sie auf den passenden Wert ein, damit der Ball und schnelle Sprints gestochen scharf bleiben.

Als Nächstes solltet ihr den Bildmodus wechseln. Statt "Kino" oder "Filmmaker" wählt ihr am besten den Modus "Standard" oder "Normal". Falls euer Fernseher einen eigenen "Sport"- oder "Fußball"-Modus anbietet, ist dieser die beste Wahl. Um den Rasen schön saftig wirken zu lassen, könnt ihr die Farbsättigung leicht erhöhen - aber Vorsicht, damit die Hauttöne der Spieler nicht unnatürlich wirken.

Auch der Ton kann verbessert werden. Viele Fernseher bieten eine Funktion, die die Kommentatorenstimmen klarer hervorhebt und die Stadionatmosphäre verstärkt





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