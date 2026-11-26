Wie aufregend kann ein Arbeitstag sein? Viele von uns werden wohl sagen, dass sich die Spannung da manchmal ganz schön in Grenzen hält. In einer Notaufnahme ist es anders – hier zählt wirklich jede Sekunde. Auch, wenn es nur in einer Serie ist.

Wie aufregend kann ein Arbeitstag sein? Viele von uns werden wohl sagen, dass sich die Spannung da manchmal ganz schön in Grenzen hält. In einer Notaufnahme ist es anders – hier zählt wirklich jede Sekunde.

Auch, wenn es nur in einer Serie ist. Alle Fans von Krankenhaus-Serien wissen jetzt natürlich schon, von welchem Highlight hier die Rede ist, allen anderen stellen wir sehr gerne eine der aktuell besten und spannendsten Serien überhaupt vor: „in der Hauptrolle, der nach dem Arztserien-Dauerbrenner „Emergency Room“ hier einmal mehr den Kittel überstreift – und zusammen mit seinem „The Pitt“-Team dafür nicht nur mit starken Zuschauerwertungen, sondern auch mit zahlreichen Preisen belohnt wird.

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Ob Emmy, Golden Globe oder Critics' Choice Television Awards – „The Pitt“ hat sie alle und wird mit der dritten Staffel bestimmt noch einige weitere Auszeichnungen einheimsen. Bis zum Start der neuen Folgen dauert es jetzt nur noch exakt sechs Wochen:Dass die Drama-Serie, in der jede Folge eine Stunde eines „ganz normalen“ Arbeitstags in der Notaufnahme des Pittsburgh Trauma Medical Center abbildet, im Januar zurückkehren wird, war bereits bekannt – und auch nicht überraschend.